德州音樂節人踩人 驚魂37分鐘後 演出才提前結束

民眾6日前往發生踩踏事故的音樂節所在地獻花，紀念八位逝者。（Getty Images）

瞬息之間，一場流行說唱樂的狂歡，變成了恐怖的「修羅場」。5日晚在德州最大城市休士頓 舉行的「天文世界」音樂節上，人群過度擁擠併發生踩踏事故，造成至少8人死亡，25人受傷被送往醫院，約300人在現場接受醫學檢查和治療。

洶湧人潮「一生最驚恐時刻」

6日，驚魂未定的音樂節親歷者或接受媒體採訪，或透過社交媒體，講述發生踩踏時的恐怖時刻。

「人群擠得我喘不過氣來。」22歲的現場觀眾埃米莉·蒙吉亞回憶：

「我開始尖叫求救，感到很害怕，好像就要死了。」

圖為5日晚音樂會踩踏事故發生後，大批急救車趕到現場救治傷者。（美聯社）

另一名現場觀眾埃倫·埃文斯拍攝到歌迷爬上揚聲器支架以躲避洶湧的人潮。埃文斯看到有人被推倒，有許多人哭著想要離開，那是「一生中最驚恐的時刻」。

一段影片顯示，當晚9時許，音樂節創辦者、當紅饒舌歌手史考特(Travis Scott)登上舞台時，人群向台前擁去。當一輛救護車閃著燈駛入擁擠的現場時，史考特中斷演出，看向台下，表情困惑。

休士頓消防局長培尼亞說，事發時，人群向前方舞台擠壓，引發恐慌，有人摔倒昏迷，出現傷亡後再次在人群中引發更嚴重的恐慌。

據音樂節網站介紹，5日晚音樂節大約5萬張門票均銷售一空。踩踏事故發生後，原定6日舉行的音樂節活動被取消。

在這次踩踏事故中，死傷者以年輕人為主。

休士頓市長特納在新聞發佈會上說，8名死者中包括兩名未成年人。共有25名傷者被送往醫院，目前仍有13人住院接受治療，其中5人年齡在18歲以下，包括一名年僅10歲、生命垂危的兒童。

休士頓當局表示，死者具體死亡原因尚待確認。

「太空世界音樂節」(Astroworld Festival)5日晚在德州休士頓市NRG體育場舉行時，當饒舌歌手史考特(Travis Scott)表演時發生踩踏事故，導致至少八人死亡、25人送醫。（美聯社）

音樂節的主創者史考特現年29歲，是休士頓本地人，曾憑包括《天文世界》單曲和專輯在內的音樂作品8次獲得格萊美獎提名。作為美國 流行樂壇當紅歌手，他的樂迷群體以年輕人居多，其中包括大量未成年人。

事故發生前 群眾就「不守秩序」

從目前市政當局和媒體披露的情況及親歷者回憶來看，音樂節很可能存在秩序混亂、缺乏應急預案等諸多隱患。

19歲的現場觀眾哈馬德·巴拉克說，事故發生前，人們就「越來越不守秩序」。

網上流傳的視頻顯示，5日下午開始入場時，數百名歌迷不顧安保人員阻攔，衝入一個貴賓安檢口並繞過金屬探測器。混亂中有人受傷，有人被拘留。

從底特律來參加音樂節的樂手阿爾伯特·邁爾扎說，在音樂會現場，青少年歌迷非常多，他看到「很多酗酒和瘋狂行為」

「有人扔東西，（東西）到處亂飛」。

據《休士頓紀事報》報導，在許多觀眾要求中止演出，市政當局宣布出現「大規模傷亡」37分鐘後，音樂會才「提前結束」。演出的持續進行也影響了救援行動。

休士頓警察 局長芬納說，現場觀眾有5萬人之多，他擔心突然叫停演出可能引發難以控制的騷亂。但《休士頓紀事報》說，休士頓地區因天氣等原因突然取消露天活動的情形頗為常見，音樂節組織者和市政當局應有關於如何叫停演出的「計劃和程序」。工作人員在必要時僅用幾秒鐘就能關閉舞台所有電源並透過音視頻系統播放安全信息。但事發當晚，現場無人播放任何安全信息。

休士頓市長特納承諾將徹底調查這一事件，但調查可能持續數周或數月。