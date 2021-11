德州音樂節爆踩踏事故 至少8死、上百人傷

德州 官員今天表示,天文音樂祭(Astroworld Festival)爆發踩踏事故,目前至少造成8人身亡,上百人受傷。

美聯社報導,休士頓消防隊長佩納(Samuel Pena)對記者表示,饒舌歌手崔維斯史考特(Travis Scott)登場時,現場約5萬名群眾開始向舞台方向推擠,最終釀成踩踏事故。

報導指出,推擠事故發生在5日晚上9時15分左右,傳出多人受傷後,表演立刻喊卡。

美國 廣播公司(ABC)報導,天文音樂祭在NRG體育場 (NRG Park)舉辦,今年邁入第3年,原本是5、6日接連兩天的盛大活動,門票已全數售罄,孰料才第一天就爆出踩踏事故,據傳傷者多達數百人。

Apple Music官方推特 網站張貼多段天文音樂祭影片,可以看到現場人潮洶湧,隨音樂舞動,還特別預告崔維斯史考特會在5日晚上登場。崔維斯史考特也在個人推特轉發這則推文。

⚠️🇺🇸#URGENT: Multiple injuries reported at Astroworld Music Festival in Houston, Texas#Houston l #TX

A large medical response is underway at NRG Park for ‘several patients’. Disturbing footage from the scene shows EMS performing CPR on three patients.

Gathering more details! pic.twitter.com/5LPUHX7pnz