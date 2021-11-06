嗆「金髮白膚免入獄」 衝國會女暴徒判刑2個月

參與國會暴動的德州地產經紀珍妮佛·萊恩稱自己是金髮白人並有良好職業而不會入獄，但她被判坐牢兩個月。(ABC7電視截屏)

德州 一名金髮女郎在社群網站炫耀1月6日參與國會暴動後，誇口稱自己是白人並有良好職業，不會入獄；但她4日被判坐牢兩個月，定明年1月服刑。

部分衝擊國會的人也被定同樣的輕罪，但量刑僅為緩刑或在家監禁；檢方表示，之所以要監禁德州房地產經紀珍妮佛·萊恩(Jennifer Ryan)，是因為她缺乏悔意，沒有意識到自己犯罪行為的嚴重性；檢方指出，萊恩雖未被控重罪，但仍屬暴徒。她曾爲衝擊國會而表示歉意，但檢方仍質疑她是否真心悔過。

萊恩1月6日搭乘一位臉書 之友的包機飛到華盛頓，出席前總統川普 的集會後，闖進國會期間對外直播，高喊「為川普而戰」，轉推自己的照片顯示國會的玻璃破碎，她後來稱自己英勇，應獲勳章。

律師辯稱，萊恩進入國會大廈僅兩分鐘，且沒有暴力行為，她的臉書言論應受憲法第一修正案保護。

法官提到萊恩3月26日發的推特，說「我絕不會進監獄，我是白皮膚的金髮女郎，有了不起的工作和美好未來。我讓人失望了，但我沒做錯任何事」。

衝擊國會事件中已有650餘人被控，萊恩是被判入獄的第十人。萊恩曾在推特發照片，顯示她站在國會的碎玻璃窗旁，伸出兩指表明勝利，說明是「國會的窗戶。如果媒體不停止撒謊，下一步就是衝擊他們的演播室」。接著她又貼出一張媒體設備被砸的照片。

萊恩表示，她在受人質疑、辦公室被塗鴉甚至面臨死亡威脅後被迫改名。

馬里蘭州的婦女布里提妮·迪隆(Brittiany Dillon)4日也因參加衝擊國會而被判三年緩刑，包括在家監禁兩月。

迪隆表示，她的行為不可原諒，「我愛華府，但我再不想踏足那裡，那一天不堪回首」。