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喬州慢跑非裔命案 檢方：3嫌「盡依假設」殺人

記者張聲肇／綜合報導
三白人射殺非裔艾伯里案5日開審， 再度掀開種族主義的熱鍋。圖為三名被告分別為(從左至右)崔維斯．馬麥可、他的父親葛瑞格里‧馬麥可和鄰居布萊恩。(美聯社)
三白人射殺非裔艾伯里案5日開審， 再度掀開種族主義的熱鍋。圖為三名被告分別為(從左至右)崔維斯．馬麥可、他的父親葛瑞格里‧馬麥可和鄰居布萊恩。(美聯社)

喬治亞州非裔男子艾伯里(Ahmaud Arbery)遭三名白人嫌犯射殺案5日開庭，因檢方擘繪艾伯里遭害過程與辯方律師所述大相逕庭，檢察官指責嫌犯「盡依假設、非證據」，再度掀開種族歧視的熱鍋。

本案2020年2月23日發生在喬治亞州東南部小鎮布蘭斯威克(Brunswick)；居民葛瑞格里．馬麥可(Gregory McMichael)看到艾伯里在附近跑步，便與成年兒子崔維斯‧馬麥可(Travis McMichael)持霰彈槍開著小卡車去追；鄰居布萊恩(William Bryan)也加入追逐行列，同時錄下崔維斯開三槍打死艾伯里的片段。

檢察官琳達‧杜尼科斯基(Linda Dunikoski )對陪審團說，據追殺這名25歲非裔的白人嫌犯自己錄下的視頻顯示，被害人並沒有給他們任何值得懷疑的理由，嫌犯「假定那一天他(艾伯里)一定犯了什麼罪。三名陌生人先前已經警告他，要把他殺掉，接下來真的就把他殺了。」

但崔維斯的辯護律師魯賓(Robert Rubin)對陪審團說，艾伯里是「入侵者」，當地人已被頻繁的盜竊案搞得緊張兮兮，艾伯里從2019年10月到被殺那天，共被錄到四次闖入正在蓋的房子裡面。

魯賓表示，當時艾伯里向馬麥可父子的小卡車衝來，「很凶地揮著拳頭」，兒子端起槍來「打算降低緊張情勢」，但生怕槍被奪，別無選擇只好開槍。

影片曝光前，艾伯里被白人槍殺案一直乏人注意，但內容流傳出來後，再度掀起種族主義的敏感情緒。

杜尼科斯基引述警方調查報告說，追逐過程中，老馬麥可曾對著艾伯里大叫，「停下來，不然我會把你的頭轟爆！」杜尼科斯基說，「三名嫌犯所作所為完全根據假設，非事實，無證據。他們所做的決定奪走了一條年輕人的命。」

喬治亞州 非裔 檢察官

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