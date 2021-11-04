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路州警稱非裔男死於車禍 新驗屍報告：致命傷不像

記者張聲肇／綜合報導
聯邦調查局收到的驗屍報告顯示，2019年路易斯安納州非裔葛林(坐在地上者)非死於警方所稱車禍，檢方調查重新聚焦於「電擊、拖曳、毆打」致死可能。圖為警方視頻顯示，兩警扶著葛林。(美聯社)
聯邦調查局收到的驗屍報告顯示，2019年路易斯安納州非裔葛林(坐在地上者)非死於警方所稱車禍，檢方調查重新聚焦於「電擊、拖曳、毆打」致死可能。圖為警方視頻顯示，兩警扶著葛林。(美聯社)

聯邦調查局收到的驗屍報告顯示，2019年路易斯安納州非裔葛林(Ronald Greene)非死於警方所稱車禍，檢方調查重新聚焦於警察配戴行動攝影機錄到的「電擊、拖曳、毆打」致死可能。

美聯社今年5月揭發臨檢警察身配錄影機的內容，輿論譁然，促使FBI和司法部民權局介入調查； 畫面顯示，葛林不僅遭電擊槍攻擊數次，還被警察從車旁拖至一邊，過程中葛林不斷痛苦呻吟、尖叫，不斷求饒：「我很害怕」、「我真的很抱歉」以及「我是你的兄弟」。

非裔葛林疑在2019年路易斯安納州遭警察虐殺，全案重啟調查。(美聯社)
非裔葛林疑在2019年路易斯安納州遭警察虐殺，全案重啟調查。(美聯社)

葛林家人當初看到他滿是傷痕、顯遭毒打的屍體和輕微擦傷的車子，就懷疑警方「致命傷勢源自車禍」的說法，認為即使他超速被警車追捕撞車，也不至於重傷而亡。

FBI本周收到的驗屍報告認定，葛林的死因包括警察重擊其頭部、長時間羈押他、他曾吸食古柯鹼。報告明顯刪除了原驗屍報告死因當中「受刺激神情恍惚」這一項。

最新驗屍報告也回答了原報告當中未解釋的問題，例如，撞車時，為何他車上的安全氣囊沒有爆開，傷勢卻嚴重到胸骨斷裂、大動脈破裂；報告稱，這些傷勢極可能是臨危救命的心肺復甦(CPR)動作所導致。

新報告出爐，衍生出新的問題：要不要把死亡原因從意外改為人為殺害？州和聯邦檢察官是否起訴嫌犯，這是關鍵。

葛林的母親莫娜‧哈定(Mona Hardin)說，她希望新的報告讓全案能「更接近公平正義」而結案，也唯有如此，「我才能讓我兒子安息。」她還沒將兒子骨灰安葬入土。

聯邦檢察官調查葛林死亡案後，又著手調查數起非裔駕車人遭警毆打案，同時也調查上級是否妨礙司法，偏袒警察，讓執法警察不致遭到起訴。

曾任檢察官的民間監督團體「都會犯罪委員會」會長戈彥內栩(Rafael Goyeneche)認為新死因會讓檢方更可能提出重罪起訴。他說，「報告徹底推翻了辯方的說法─葛林死於車禍，毆打沒那麼嚴重。」

路州警察局不予置評；聯邦司法部發言人說，如果證據顯示有違法犯紀事實，「將採取適當行動」。

警察 車禍 檢察官

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