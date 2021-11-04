60年前阿拉巴馬溺斃少年身分確認 77歲兄痛哭

多年後終於辨識出無名屍就是15歲的丹尼爾‧阿蒙圖。(取自聯邦調查局網站)

1961年3月在阿拉巴馬州 卡哈巴河溺斃的不知名少年，多年來身分之謎無解，拜DNA科技進步之賜，如今終於確認當年15歲的他，就是丹尼爾‧阿蒙圖(Daniel Paul Armantrout)，他77歲的哥哥唐‧漢米爾頓(Don Hamilton)日夜思念的丹尼。

當時一路搭便車，想從阿拉巴馬到加州 的丹尼，屍體被撈起時身上有包Pall Mall香菸、手戴天美時手表，頸上棉帶綁著聖母護身符。載他的開車人幸未淹死，但只知道他是藍眼睛、橄欖色皮膚，其他一無所知，當地官民連絡不上他的家人，最後用棺木將他埋葬，大理石墓碑刻了「生時乏人知，死後受認定」字句。

60年來難解之謎，上周獲得突破。在當地熱心人士和官員及全球族譜迷的通力合作下，阿州比卜郡驗屍官魏斯特(CW West)打電話告訴丹尼爾住在佛羅里達州的哥哥漢米爾頓，兩人都感動得哭了起來。

漢米爾頓說，他上面有一個比他大兩歲的哥哥大衛，三人都在充滿家暴 的環境長大，都想逃家，也都離家出走。還活著的兩兄弟各奔東西後，不復聯絡。

原來他們酗酒成性的繼父時常鞭打他們，還用火柴燒他們的手，時常周末都要挨餓，媽媽說，真希望沒生下他們三兄弟。繼父與生母都已去世。

漢米爾頓17歲就離家從軍，在陸軍一待就是30年，1989年以士官長軍階退伍，與在德國認識、結縭40年的太太育有二女，有八個孫子。自己雖然過得很好，卻無時無刻不想念哥哥和患有小兒麻痺症的弟弟。

他最後一次見到丹尼在1960年聖誕假期，隨後弟弟就逃家了。他說，兩兄弟在田納西鄉間老家附近山上打松鼠的舊事，他永遠忘不了。

當時，丹尼絕口不提想離家的事。但漢米爾頓說，他知道弟弟也想和兩個哥哥一樣，都算計過：不走，就繼續遭繼父糟蹋；豁出去，碰碰人生運氣又何妨。「真的，沒啥選擇」。

哥哥12月28日將從佛州開車前往弟弟墓地，參加當地人為他再度舉行的喪禮。這次，至少墓碑可以正名為生父的姓。這天，如果弟弟還活著，是弟弟76歲的生日。