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私刑正義？女兒被男友賣掉 暴怒父親將其綁架殺人棄屍

編譯周辰陽／即時報導
美國華盛頓州男子艾森曼得知女兒被男友賣掉後，怒火中燒地將其綁架殺害與棄屍，目前被控一級謀殺與羈押在獄中，保釋金1日裁定為100萬美元。取材自MAILONLINE
美國華盛頓州男子艾森曼得知女兒被男友賣掉後，怒火中燒地將其綁架殺害與棄屍，目前被控一級謀殺與羈押在獄中，保釋金1日裁定為100萬美元。取材自MAILONLINE

美國一位父親發現女兒被她的男友賣掉，怒火中燒地將其綁架與殺害，隨後棄屍於汽車的後車廂。據報導，這位父親日前被捕，遭控一級謀殺與羈押獄中，保釋金1日裁定為100萬美元。

華盛頓州史波坎市（Spokane, WA）警局發布消息指出，巡邏員警10月22日接獲報案，指當地一輛廢車散發惡臭，隨後證實車內有著腐爛的人類遺體，10月29日逮捕60歲嫌犯艾森曼（John Eisenman）。

據報導，刑警研判受害者是一位19歲男性，在2020年11月遇害，媒體則查出他名叫索倫森（Aaron Sorenson）。

按照警方案情概要與媒體說法，艾森曼在2020年10月發現自己的未成年女兒被男友索倫森以1千美元賣給西雅圖一個性販運組織，先成功救出女兒與帶她回史波坎，接著打聽到索倫森將出現在某個地點，搶先一步開車到該處與等待對方到來。

案情概要寫到，「就在這次遭遇期間，艾森曼綁架受害者，將他綁起來與放到汽車後車廂。艾森曼隨後攻擊受害者，用煤渣磚擊中他的頭部，接著多次刺傷他，造成他的死亡」。

艾森曼殺人之後，將車開到北史波坎郡（North Spokane County）的一個偏遠地區，並拋棄屍體仍在裡面的汽車揚長而去。這輛車就一直停在鄉間，直到某人10月開來史波坎與停在民眾通報的地點。警方表示，他們不認為此人知道後車廂放著一具屍體。

根據報導，艾森曼最近沒有前科，也沒有任何暴力犯罪史。面對警方執行逮捕與羈押，艾森曼並未抵抗，也在刑警偵訊期間坦承犯行。

汽車 暴力犯罪 美國

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