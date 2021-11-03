威斯康辛州基諾沙暴動少年槍殺2人案開審 辯方：自衛

去年8月在威斯康辛州基諾沙郡抗議活動中，持槍射擊三名抗議人士造成兩死一傷悲劇的瑞登豪斯案，2日上午開審。圖為開審前，被告瑞登豪斯搬動一張椅子。(美聯社)

去年8月在威斯康辛州 基諾沙郡(Kenosha County)的種族正義抗議活動中，持槍射擊三名抗議人士造成兩死一傷的白人青少年瑞登豪斯(Kyle Rittenhouse)審理案，進度因陪審員或有不公的態度而被撤換重新遴選，目前新陪審團成員選定後，2日開審，展開言詞辯論。

此次被解除職務的原陪審員超過十位，其中一名女性陪審員因將宗教信仰帶入職務，表示信奉聖經中「汝不得殺人」教條，而被移出陪審員名單。

新選出20名陪審員中，部分表達對擔任此案陪審的憂慮，其中一位新選上的陪審員說：「不論最終判決結果如何，全國都會有一半的民眾對你不滿。」

本案爭議點在於瑞登豪斯槍擊 行為究竟是正當防衛或是故意殺人，但媒體及大眾關注焦點一直在瑞登豪斯持槍的行為，是否符合憲法增修條文第2條的擁槍權，許多右派支持者把瑞登豪斯拱上「愛國人士」的高位。

因此遴選新陪審員及庭審時，審判長史羅德(Bruce Schroeder)均數度強調，陪審員有義務「只」根據在法庭上聽到的證言做判斷，因為「審判的重點是槍擊行為，不是抗議活動或持槍是否合理。」

因此2日庭審時訴訟兩造就槍擊是否合法展開辯論，檢察官 陳訴起訴要旨時說：「正當防衛的構成要件中要求客觀上需有不法侵害之情狀，且行為人主觀上需有防衛意識。」

不過，檢察官指出，從現場錄製的影片觀察，很明顯瑞登豪斯所主張的「不法侵害」是由他主動向被害人挑起，難稱槍擊行為有「防衛意識」之存在；而即使被告擁有正當防衛權，程度亦應受限。

但瑞登豪斯的律師反駁，指出當時死者試圖奪取瑞登豪斯的槍，還有人試圖以滑板攻擊瑞登豪斯的頭部；律師說：「死者意圖奪槍傷害瑞登豪斯，他不得已才連開四槍，希望陪審能夠從瑞登豪斯的立場出發，考量一名17歲少年在面臨生命安全威脅的情形下能做出的有限反應。」