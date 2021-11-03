我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭帥為中國前副總理付出真感情？ 網嘆「太單純」

波士頓首位華裔市長吳弭 打破200年白男主導局面

華女紀夢奇遭夫殺害 被告律師：悲慘意外

特派員黃惠玲／綜合報導
涉嫌殺害妻子紀夢奇的被告艾立吉(左)，2日在庭訊中戴上耳機聆聽錄音證詞。右為律師羅森布盧姆。(美聯社)
涉嫌殺害妻子紀夢奇的被告艾立吉(左)，2日在庭訊中戴上耳機聆聽錄音證詞。右為律師羅森布盧姆。(美聯社)

涉嫌殺害華裔妻子紀夢奇(Mengqi Ji)的密蘇里州男子艾立吉(Joseph Elledge)辯護律師羅森布盧姆(Scott Rosenblum)2日在庭上說，紀夢奇之死實為一場悲慘意外事故。檢方指被告艾立吉一直在虐待紀夢奇。

羅森布盧姆2日在這件一級謀殺罪重案的開庭陳詞中說，艾立吉是在他們位於哥倫比亞市的家中，與妻子發生爭執時推了她，導致紀夢奇摔倒並撞到頭部。

之後紀夢奇起身並走去房間睡覺，艾立吉直到第二天發現她已經死了。

羅森布盧姆説，在發現紀夢奇死亡後，艾立吉沒有撥打911，而是把紀的屍體放在了自己的車內。

羅森布盧姆也承認，艾立吉做了一系列錯誤的決定，尤其他發現妻子死亡後，未尋求幫助，而是把屍體放在他汽車的後車廂；但他表示，證據將表明艾立吉並非有意殺害他的妻子。

羅森布盧姆說，艾立吉計畫在審判期間為自己作證辯護。

檢察官奈特(Dan Knight)在開庭陳詞中表示，艾立吉在他們的婚姻中，以及紀夢奇死亡的那個晚上都在虐待她。

他也向陪審團指出，將讓陪審員聆聽約九小時的錄音，其中一些是艾立奇錄製的，另一些是紀夢奇錄製的。

2日下午首先播放的是近一個小時的電話錄音，其中艾立奇責罵紀夢奇「像豬一樣吃東西」，並反覆咒罵她，批評她的母親，錄音中可以聽到紀夢奇在抽泣。

艾立奇還反覆問紀，「你想讓我離開嗎？我要離開，再也不回來了。我在這不開心。你要我離開這裏嗎？告訴我。」

紀回答，「沒有。」

奈特還提到，艾立奇在一本名為「不滿」的日記中，記錄了他恨妻子的原因，還有另一個筆記本上，寫著關於他妻子失蹤一事他該如何面對媒體。全案將繼續審理。

紀夢奇 密蘇里州 汽車

上一則

威斯康辛州基諾沙暴動少年槍殺2人案開審 辯方：自衛

下一則

槍殺妻、中國阿國2領養侏儒童 科州男自盡

延伸閱讀

華女紀夢奇遭夫殺害案 被告律師：她是意外致死

華女紀夢奇遭夫殺害案 被告律師：她是意外致死
29歲華女慘死法拉盛公寓 屍體陰部有血跡

29歲華女慘死法拉盛公寓 屍體陰部有血跡
華女紀夢奇遭夫殺害案 被告律師試圖阻止證人出庭

華女紀夢奇遭夫殺害案 被告律師試圖阻止證人出庭
巴農拒就國會暴亂作證 涉蔑視國會面臨起訴

巴農拒就國會暴亂作證 涉蔑視國會面臨起訴

熱門新聞

圖：pixabay

攜帶3萬現金在機場遭沒收 失業男子獲得平反

2021-10-29 12:38
36歲的女病患懷疑自己的醫師可能是她的生父，她在經DNA檢測證實後對生父提控。（Getty Images）

看了9年的婦產科醫師竟是捐精父 女病患怒提告

2021-10-28 20:56
艾立吉。(本報檔案照片)

密州狠夫殺妻今開庭 華女紀夢奇命案始末

2021-11-01 08:46
巴洛阿圖再傳臥軌事件，死者為華人李東堯。（取自網路）

矽谷巴洛阿圖再傳臥軌事件 死者為華人

2021-11-01 18:57
由於在通膨大環境下，出現供應鏈危機，運費及原物料價格高昂，零售業對於節慶促銷、折扣活動的態度變得更為保守。像去年多達50%以上折扣的商品將大減。(美聯社)

供應鏈大亂 準備面對「史上最貴」感恩節開銷

2021-10-27 09:54
國務卿布林肯。(美聯社)

布林肯：反對北京片面改變台海現狀的行動

2021-10-31 21:55

超人氣

更多 >
女網名將彭帥自爆與中國前副總理上床 他老婆還把風

女網名將彭帥自爆與中國前副總理上床 他老婆還把風
彭帥核彈級爆料 中國網路全面消失「大家都不敢問」

彭帥核彈級爆料 中國網路全面消失「大家都不敢問」
29歲華女慘死法拉盛公寓 屍體陰部有血跡

29歲華女慘死法拉盛公寓 屍體陰部有血跡
吳弭勝選 波士頓選出首位華裔女市長

吳弭勝選 波士頓選出首位華裔女市長

矽谷老牌台式麵包店遭竊 僑領店主：加州是犯罪者天堂

矽谷老牌台式麵包店遭竊 僑領店主：加州是犯罪者天堂