槍殺妻、中國阿國2領養侏儒童 科州男自盡

科羅拉多州格倫伊格富裕社區的一名男子10月30日於家中殺死妻子和兩名領養兒童之後，自殺身亡。圖為發生命案的住宅。(CBS地方電視台截圖)

科羅拉多州當局表示，科羅拉多州格倫伊格爾(Gleneagle)富裕社區的一名男子10月30日於家中殺死妻子和兩名領養兒童之後，自殺身亡；動機與死因仍待公布。

艾爾帕索郡(El Paso County)警長辦公室指出，調查人員認為這是一起謀殺後自殺案件。55歲的克雷布(Christof Kreb)殺害了他50歲的妻子伊薇特·克雷布(Yvette Siegert-Kreb)和他們的兩個孩子：13歲的費莉西蒂(Felicity Kreb)、9歲的巴瑞特 (Barrett Kreb)。

與這家人有十多年交情的友人格羅姆科(Alexa Gromko)向媒體表示，這對夫婦在患有侏儒症的親生兒子出生後，收養了六名兒童，其中包括來自中國的費莉西蒂和來自阿爾巴尼亞的巴瑞特，他們大多數是侏儒。費莉西蒂因侏儒症出現學習和社交問題，最新收養的孩子巴瑞特最近曾接受手術。

格羅姆科說：「伊薇特．克雷布希望兒子覺得生活中也有像他這樣的人，所以專門收養患有侏儒症的孩子，我非常敬佩她的奉獻精神。」

克雷布(Christof Kreb)和妻子都是退伍軍人，家人代表穆爾·梅利尼(Laura Muir Mellini)指出，伊薇特·克雷布是陸軍新生兒加護病房退休護士，「積極倡議保護受虐和被忽視兒童。」

根據科州務卿辦公室商業紀錄，克雷布是科州斯普林斯(Springs)槍枝商店Specialty Sports and Supply股東和公司註冊代理人。

位於斯普林斯、促進射擊運動的非營利組織USA Shooting曾在去年5月的時事通訊介紹過伊薇特·克雷布，文章內容談到她在疫情 期間製作口罩 ，並說這個家庭有八個孩子，其中五個是領養的；大多數家庭成員都參與競技射擊運動。

伊薇特·克雷布去年曾在網路上寫道，她疫情期間製作口罩，還要孩子留在家裡，並指出家裡大多數人因侏儒症免疫系統不佳，更易感染病毒。