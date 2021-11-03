紐約飛加州航班上毆空服員至腦震盪 華男辯：伸懶腰

許布萊恩日前涉嫌在一架從紐約飛往加州的航班上，毆打一名空服員，以1萬元保釋候審。(取自ABC7截圖)

20歲的華裔男子許布萊恩(Brian Hsu，音譯)涉嫌10月27日在一架從紐約飛往加州 的航班上，連毆一名空服員兩拳，導致飛機中途轉向，在科羅拉多州迫降後，遭到逮捕移送法辦；他辯稱，自己當時只是想使用洗手間，在一旁伸懶腰時不小心碰觸空服員，且右手受傷，無法攻擊他人；他拒不認罪，法官將他的保釋金定為1萬元，下次出庭時間為本月15日。

根據科州聯邦法院文件，許姓男子1日過堂時否認蓄意攻擊他人，法官斯佩思(Autumn D. Spaeth)將他保釋金定為1萬元，定於本月15日在科州的聯邦法院上庭。

起訴書中顯示，許布萊恩接受調查時表示，他只是想使用洗手間，因洗手間有人，他在一旁伸懶腰時，手臂不小心撞倒空服員，他指稱空服員因此變得「易怒」，不斷在他面前揮舞手臂。

許布萊恩表示，他曾於2020年秋季在紐約市 上學時遭到他人攻擊，導致他的腦部受傷，出現耳鳴、頭暈等症狀，日前剛在再羅德島州完成頭骨手術；他指出，任何敏感的聲音與特殊的情況，會讓他的大腦陷入空白，導致他無法思考，尤其是可能傷害他腦部的行為，都會造成他「嚴重受傷或死亡」。

對於兩度毆打空服員，許布萊恩稱，他第一次碰到對方後，立即舉手後退，且右手曾在幾周前受傷，不可能握拳對他人實施攻擊，他否認在受害者臉上看到血跡，只稱自己隨後被另一名男空服員用「棕色膠帶固定雙腿以及塑料袋綁住雙手」。

許布萊恩的母親在案發當天與他乘坐同一班飛機返回加州。她接受調查表示，因兒子近期曾接受腦部手術，導致他「似乎變得易怒」；她表示，兒子接受手術後，出現不能久坐的問題，時常需要站立後伸展手臂，並稱兒子因伸懶腰碰到了空服員，對方立即衝向他。

受害者否認許布萊恩及其母親的說詞，她說，案發當天，她與另一名空服員交談時，感到有人撞了她的頭部，轉頭後發現是許布萊恩，立即詢問對方是否需要幫助，他表示自己想去洗手間，但因洗手間有人使用，且飛機遇到氣流，她請求對方先返回座位，過後再使用洗手間。

簡單溝通後，受害人表示，許布萊恩用手肘打到她的頭，她立即擺手要求對方後退，另一名空服員介入後，許布萊恩卻再次靠近她，揮手毆打她臉；她說，被攻擊後，自己的頭部受到創傷，出現腦震盪，在飛機返回紐約市後，曾檢查鼻骨是否斷裂。

三名目擊者在調查中證實，許布萊恩在飛機備餐區毆打這名空服員；其中一名目擊者稱，他看到許布萊恩與空服員發生爭執後，用拳毆打了空服員的臉部；許布萊恩搭乘的美國 航空公司發表聲明譴責他的行為，並將他列為黑名單，禁止他搭乘公司的任何航班。

相關法律規定，若乘客攻擊空服員，將面臨重罪指控，最高可面臨20年的監禁；聯邦航空管理局(FAA)數據顯示，疫情爆發後，有近5000例乘客不遵守航空規定的案件，當局為此向違規者開罰逾100萬元