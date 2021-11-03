我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭帥為中國前副總理付出真感情？ 網嘆「太單純」

波士頓首位華裔市長吳弭 打破200年白男主導局面

紐約飛加州航班上毆空服員至腦震盪 華男辯：伸懶腰

記者牟蘭／紐約報導
許布萊恩日前涉嫌在一架從紐約飛往加州的航班上，毆打一名空服員，以1萬元保釋候審。(取自ABC7截圖)
許布萊恩日前涉嫌在一架從紐約飛往加州的航班上，毆打一名空服員，以1萬元保釋候審。(取自ABC7截圖)

20歲的華裔男子許布萊恩(Brian Hsu，音譯)涉嫌10月27日在一架從紐約飛往加州的航班上，連毆一名空服員兩拳，導致飛機中途轉向，在科羅拉多州迫降後，遭到逮捕移送法辦；他辯稱，自己當時只是想使用洗手間，在一旁伸懶腰時不小心碰觸空服員，且右手受傷，無法攻擊他人；他拒不認罪，法官將他的保釋金定為1萬元，下次出庭時間為本月15日。

根據科州聯邦法院文件，許姓男子1日過堂時否認蓄意攻擊他人，法官斯佩思(Autumn D. Spaeth)將他保釋金定為1萬元，定於本月15日在科州的聯邦法院上庭。

起訴書中顯示，許布萊恩接受調查時表示，他只是想使用洗手間，因洗手間有人，他在一旁伸懶腰時，手臂不小心撞倒空服員，他指稱空服員因此變得「易怒」，不斷在他面前揮舞手臂。

許布萊恩表示，他曾於2020年秋季在紐約市上學時遭到他人攻擊，導致他的腦部受傷，出現耳鳴、頭暈等症狀，日前剛在再羅德島州完成頭骨手術；他指出，任何敏感的聲音與特殊的情況，會讓他的大腦陷入空白，導致他無法思考，尤其是可能傷害他腦部的行為，都會造成他「嚴重受傷或死亡」。

對於兩度毆打空服員，許布萊恩稱，他第一次碰到對方後，立即舉手後退，且右手曾在幾周前受傷，不可能握拳對他人實施攻擊，他否認在受害者臉上看到血跡，只稱自己隨後被另一名男空服員用「棕色膠帶固定雙腿以及塑料袋綁住雙手」。

許布萊恩的母親在案發當天與他乘坐同一班飛機返回加州。她接受調查表示，因兒子近期曾接受腦部手術，導致他「似乎變得易怒」；她表示，兒子接受手術後，出現不能久坐的問題，時常需要站立後伸展手臂，並稱兒子因伸懶腰碰到了空服員，對方立即衝向他。

受害者否認許布萊恩及其母親的說詞，她說，案發當天，她與另一名空服員交談時，感到有人撞了她的頭部，轉頭後發現是許布萊恩，立即詢問對方是否需要幫助，他表示自己想去洗手間，但因洗手間有人使用，且飛機遇到氣流，她請求對方先返回座位，過後再使用洗手間。

簡單溝通後，受害人表示，許布萊恩用手肘打到她的頭，她立即擺手要求對方後退，另一名空服員介入後，許布萊恩卻再次靠近她，揮手毆打她臉；她說，被攻擊後，自己的頭部受到創傷，出現腦震盪，在飛機返回紐約市後，曾檢查鼻骨是否斷裂。

三名目擊者在調查中證實，許布萊恩在飛機備餐區毆打這名空服員；其中一名目擊者稱，他看到許布萊恩與空服員發生爭執後，用拳毆打了空服員的臉部；許布萊恩搭乘的美國航空公司發表聲明譴責他的行為，並將他列為黑名單，禁止他搭乘公司的任何航班。

相關法律規定，若乘客攻擊空服員，將面臨重罪指控，最高可面臨20年的監禁；聯邦航空管理局(FAA)數據顯示，疫情爆發後，有近5000例乘客不遵守航空規定的案件，當局為此向違規者開罰逾100萬元

紐約市 加州 美國

上一則

槍殺妻、中國阿國2領養侏儒童 科州男自盡

下一則

驗血新法 可及早發現胰腺癌、食道癌等50多種癌症

延伸閱讀

南加華男機上毆打空乘 原來才開刀變易怒 有隱情

南加華男機上毆打空乘 原來才開刀變易怒 有隱情

紐約飛加州 華男毆空服員至腦震盪 辯稱只是伸懶腰

紐約飛加州 華男毆空服員至腦震盪 辯稱只是伸懶腰
明年加州全保聯邦補助更多 即日起可請

明年加州全保聯邦補助更多 即日起可請
拒戴口罩毆打女空乘 疑為南加爾灣華裔男子

拒戴口罩毆打女空乘 疑為南加爾灣華裔男子

熱門新聞

圖：pixabay

攜帶3萬現金在機場遭沒收 失業男子獲得平反

2021-10-29 12:38
36歲的女病患懷疑自己的醫師可能是她的生父，她在經DNA檢測證實後對生父提控。（Getty Images）

看了9年的婦產科醫師竟是捐精父 女病患怒提告

2021-10-28 20:56
艾立吉。(本報檔案照片)

密州狠夫殺妻今開庭 華女紀夢奇命案始末

2021-11-01 08:46
巴洛阿圖再傳臥軌事件，死者為華人李東堯。（取自網路）

矽谷巴洛阿圖再傳臥軌事件 死者為華人

2021-11-01 18:57
由於在通膨大環境下，出現供應鏈危機，運費及原物料價格高昂，零售業對於節慶促銷、折扣活動的態度變得更為保守。像去年多達50%以上折扣的商品將大減。(美聯社)

供應鏈大亂 準備面對「史上最貴」感恩節開銷

2021-10-27 09:54
國務卿布林肯。(美聯社)

布林肯：反對北京片面改變台海現狀的行動

2021-10-31 21:55

超人氣

更多 >
女網名將彭帥自爆與中國前副總理上床 他老婆還把風

女網名將彭帥自爆與中國前副總理上床 他老婆還把風
彭帥核彈級爆料 中國網路全面消失「大家都不敢問」

彭帥核彈級爆料 中國網路全面消失「大家都不敢問」
29歲華女慘死法拉盛公寓 屍體陰部有血跡

29歲華女慘死法拉盛公寓 屍體陰部有血跡
吳弭勝選 波士頓選出首位華裔女市長

吳弭勝選 波士頓選出首位華裔女市長

矽谷老牌台式麵包店遭竊 僑領店主：加州是犯罪者天堂

矽谷老牌台式麵包店遭竊 僑領店主：加州是犯罪者天堂