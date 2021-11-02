華女紀夢奇遭夫殺害案 被告律師試圖阻止證人出庭

紀夢奇。(本報檔案照片)

密蘇里州華女紀夢奇 (Mengqi Ji)遭其白人夫婿艾立吉(Joseph Elledge)謀殺案，1日在密州布恩郡(Boone County)法院開庭，法官表示，兩日內將從125個陪審團候選人中，選出12人擔任該案陪審員，全案預計在三周內完成審理，該案檢察官奈特(Dan Knight)表示，已向至少180名證人發出傳票。

這宗引起廣大關注的一級謀殺案，上周舉行審前聽證，被告律師史圖耶斯谷(Matei Stroescu)試圖阻止幾名證人出庭作證，其中包括從艾立吉穿的靴子上分析出微量證據的專家。該律師說，他不懷疑證人的經驗或專業知識，但對證人用來審查證據的方法存疑；法官賈克伯斯(J. Hasbrouck Jacobs)稍後駁回了被告律師的動議。

被告律師欲阻止出庭的證人，包括負責分析土壤樣本的犯罪實驗室工作 人員藍德爾(William Randle)，還有密蘇里植物園三名工作人員，分別是負責植物鑑定的弗洛登(Aaron Floden)，以及負責驗證靴子上發現的杜松針進行DNA檢測的利南(Alexander Linan)與愛德華茲(Christy Edwards)。史圖耶斯谷主張，這些人員使用的方法不夠可靠。

透過上述人員的分析檢測，指出艾立吉所穿的靴子上附著的土壤與杜松針的痕跡，推論他曾出現在發現紀夢奇遺骸的現場。

奈特表示，檢方將所收集的紀夢奇與艾立吉間的爭吵錄音，整理成66頁的法律摘要作為主要證據，文件表明，艾立吉多次試圖操控妻子，並侮辱紀的母親與中國文化，他形容艾立吉是個「嫉妒心與控制欲都很強的精神病患者。

被控謀殺妻子紀夢奇的艾立吉。(本報檔案照片)

紀夢奇與艾立吉在哥倫布市的一家實驗室認識，當時紀為該實驗室組長，艾則是到該公司實習的工程系大學生，兩人相戀後在2017年9月結婚，2018年秋季生下女兒。

負責調查該案的警察 米契爾(Alan Mitchell)曾分析表示，艾立吉接受警方詢問時說，案發當天紀夢奇躺在房間床上，他走過去壓在妻子身上替她按摩背部，並向妻子求歡但遭拒絕，他便到客廳打電動、看YouTube影片。

米契爾表示，紀夢奇身高5呎、體重約100磅，而艾立吉高6呎，體重170磅，一旦艾立吉壓在紀夢奇身上，紀幾乎無法反抗。

警察表示，通常遭勒斃的死者，現場不會留下血跡，這也可以說明之後警方並在其居住公寓，還有夫婦兩人的車輛上，均找不到血跡反應。

紀夢奇1991年4月30日出生於中國西安，畢業於上海華東理工大學工程系，2012年到密蘇里大學攻讀碩士，2014年拿到碩士學位後，留在當地工作。