父親靈前擺拍惹議 網紅：父親會為我感到自豪

網紅里維拉把她在父親棺木前自拍的照片貼上網，引起爭議。(取自里維拉Instagram)

一名經營Instagram及抖音 (TikTok )社交平台，並擁有超過30萬追蹤者的網紅珍恩．里維拉(Jayne Rivera)，日前在自己的Instagram上傳自己在父親靈柩前穿著一套黑色單袖西裝外套，半露酥胸、雙手交握的相片，並標註「蝴蝶終要飛走，爸爸同時也是我最好的朋友，願你安息從此無憂無慮」，引起網友抨擊不莊重。

許多網友在看到里維拉把自己父親的喪禮當成個人秀的照片相當不滿，因此留言抨擊。一名網友寫道：「這就是自戀文化和表演文化的負面影響」，還有人說「養兒如此真的值得嗎？」但也有人為里維拉辯護，指這些批評里維拉態度有問題的評論「麻木不仁」，一名用戶說：「在人家父親移靈當天把這女孩推上輿論風口，是一件你可以選擇不做的事。」

網紅里維拉把她在父親棺木前自拍的照片貼上網，引起爭議。(取自里維拉Instagram)

里維拉接受媒體訪問時對此表示，她可以理解網友們對這個行為的負面反應，但同時也說她認為「倘若父親在世，他也會認同這是最棒的一套照片」。里維拉後續並在27日發布聲明說：「每個人都有以自己的方式處理親人離世的情緒的權利，有些人認為是適合的方法不見得被所有人認同；但對我來說，父親生前就愛在鏡頭前擺弄各種拍照姿勢，因此我認為我的這種哀悼方式，最能表現出我對父親離世的傷感。」

她說：「自我開始經營社群媒體 八年來，我一直努力和觀眾建立良好互動關係；但有些人只會以貌取人，而不試著去理解隱藏在表層下面的本質與潛在含意；不論是哪種哀悼方式，總會有人說三道四，我已經習慣了；我是里維拉，我確定我父親會為我處理這件事的方式感到自豪，這就夠了。」

由於里維拉的貼文迅速引起網路反彈，里維拉說她的Instagram帳戶已被「無故禁用」，里維拉已以「照片發布時未違反社群媒體準則」為由向Instagram官方提出申訴，截至27日為止，尚未收到正式回覆；但她的抖音帳戶目前不受影響。