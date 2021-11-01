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都發生在萬聖節派對 德州、伊州槍響 3死21傷

編譯林梅婕／綜合31日電
德州德克薩瓦納一處萬聖節派對發生槍擊案，造成一死多傷。(取自KSLA電視台)
德州德克薩瓦納一處萬聖節派對發生槍擊案，造成一死多傷。(取自KSLA電視台)

萬聖節周末傳出兩起槍擊案，一起發生在伊利諾州距離芝加哥40哩外的喬利埃特市(Joliet)，目前已知至少兩人死亡、12人受傷；另一起則是發生在德州德克薩卡納鎮(Texarkana)，至少一人死亡、九人受傷。

據稱，31日稍早先是一名巡邏警察在喬利埃特市一處路口聽見10至12聲槍響，該名員警立即採取行動，接著看見街上突然湧上超過100名嚇壞的群眾逃命。

伊州喬利埃特一戶人家在舉行萬聖節派對時，遭到亂槍掃射，圖為警方到場調查。(取自A...
伊州喬利埃特一戶人家在舉行萬聖節派對時，遭到亂槍掃射，圖為警方到場調查。(取自ABC新聞網站)

執法人員初步判定，槍擊事件發生在當地一戶人家的後院，當時現場還有播放音樂使用的DJ台；目擊證人稱當時有兩名嫌犯朝著庭院長廊外、將近200名派對上的群眾開槍。

警方指出，兩人當場死亡、數十人受傷送醫，但死者身分尚未公布；根據伊州威廉郡(Will County)警方聲明，目前還沒有任何嫌犯被逮捕，整起事件仍在調查階段。

警方表示：「警探們已展開訊問，也啟動威廉郡和格蘭迪郡(Grundy)的犯罪小組協助調查。」

德州的槍擊案則是發生於31日晚間，據德克薩卡納警局臉書上的聲明，警方約在午夜前接獲通報，位於德州大道(Texas Boulevard)上的Octavia活動中心有「大批人潮逃離，且其中幾人帶著槍傷」。

德克薩卡納距離達拉斯約有180哩，據稱槍案發生時活動現場人數多達數百人；傷者紛送鄰近醫院治療。

警方指出，一名20歲男子在送醫後不治，死者身分尚未公布，另外九名傷者的傷勢都未危及生命，兇手也在犯案後搭車逃逸。

警方聲明表示：「目前殺人動機仍不明，但初步判定與部分參與派對的人有關。」

德州 槍擊 威廉

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