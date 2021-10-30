攜3萬被疑與毒品有關遭扣 男討回：給孫輩買禮物錢沒了

紐奧良居民華倫去年底在俄亥俄州哥倫布機場被查出身上攜帶3萬現鈔，聯邦緝毒署探員懷疑金錢與毒品買賣有關，勒令當場沒收。(NBC電視台截圖)

紐奧良居民華倫 (Kermit Warren)去年底到外州買卡車卻交易落空，返家途中在俄亥俄州 哥倫布(Columbus)機場 被查出身上攜帶3萬元現鈔，聯邦緝毒署(DEA)探員懷疑金錢與毒品買賣有關，當場沒收；國家廣播公司(NBC)報導，華倫不甘畢生積蓄泡湯而對緝毒署提告，本周稍早獲得聯邦檢察官通知，被沒收的全數款項將可取回，案件已於28日和解簽結。

住在紐奧良的華倫原本在羅斯福飯店(Roosevelt Hotel)經營擦鞋攤生意，也在餐廳廚房製作三明治，卡翠納颶風(Hurricane Katrina)風災後，他則靠在社區擔任聯邦緊急事故管理署(FEMA)清潔工賺取生活費。

他說，過去20年來，賺得的工資都塞在家裡的玻璃罐裡。

新冠疫情爆發後，失業的華倫希望購買一輛卡車從事資源回收；去年11月，他帶著將近3萬元現金與兒子搭機到俄亥俄州看車，後來發現車子故障不堪使用，父子倆便返回哥倫布機場準備回家。

NBC報導，華倫沒有任何行李，對於現款來源說明不清，導致聯邦緝毒署機場人員懷疑現金與毒品交易有關，於是全數沒收，但並未對華倫控罪。

華倫受訪時說，一輩子的積蓄都沒了，疫情期間又找不到工作，聖誕節時想幫七名孫輩買禮物的錢也沒有了；58歲的他說：「對我來說，去年真是惡夢一場。」

報導指出，根據俄亥俄州南區美國聯邦檢察官辦公室紀錄，這起案件已於28日和解簽結，華倫遭沒收的全數款項將可取回；華倫說，「這種事永遠不應該發生在任何人身上」。

華倫是在非營利法律諮詢組織「正義機構」(Institute for Justice)協助下對聯邦緝毒署提告；「正義機構」資深律師艾爾班(Dan Alban)指出，華倫能拿回遭沒收的現金令人鬆口氣，但緝毒署在近一年的時間裡，完全沒有說明沒收華倫現金的正當理由。