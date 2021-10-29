南加稍早發現遺骸 證實為為失踪數月韓裔女

本月初在南加州約書亞樹國家公園附近發現的人體遺骸，官方28日確認就是6月底失蹤的韓裔女子周蘿倫。(CBS紐約地方電視台截圖)

本月初在南加州約書亞樹國家公園 附近發現的人體屍骸，官方28日確認就是6月底失蹤的新澤西州 韓裔女子周蘿倫(Lauren Cho，音譯) ，其他細節暫未公布。

聖伯納汀諾郡警局表示，趙的死因與最後情況，要等驗屍報告出爐才能確定，毒物驗定有結果和發現新事證之前，「本案暫無進一步消息」。

該警局本月10日表示，搜救小組自6月以來一直在尋找這名失踪的30歲新澤西州女子，9日在尤卡山谷發現了身分不明的人體遺骸。

這個地點在棕櫚泉北部約30哩尤卡山谷她最後待過的民宿附近，是地形崎嶇，地勢荒涼的沙漠地。

該局幾經搜尋未果，9月底出動特別調查小組，終於在約書亞樹國家公園附近找到疑似遺骸；她失蹤當時，友人和同待在民宿的人說，她離開時情緒激動，沒帶食物、飲水和電話。

她失蹤一周後，親友在臉書 上開闢「失蹤人：周蘿倫」專頁，呼籲大眾協助尋找她的下落。

因為她的失蹤和22歲白人女性沛提托也在美西失蹤時間差不多，但沛提托顯然廣受媒體報導，而亞裔的周蘿倫乏人注意，引發媒體「報導不均」的質疑。沛提托遺骸後來在大提頓國家公園附近找到。

一名趙的朋友9月20日推文說，沛提托事件變成大新聞，「我也想利用大家此時的注意，大推特推」周蘿倫也失蹤的消息。

親友在臉書上描述她是「才華橫溢的音樂家、令人難以置信的麵包師、有趣而忠誠的朋友、異常直覺送出好禮物的人，大概也是你希望能夠有的最酷的姐妹。」

「而她最亮眼地方，是她給小輩的愛無與倫比。家族中，大家一致同意，這世界上她最愛的，就是這個晚輩。」