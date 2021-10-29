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審查延宕致兇手買到槍 南卡教堂9死案 司法部賠8800萬

編譯林育正／綜合28日電
司法部與2015年南卡州教堂屠殺案的受害人家屬以8800萬元和解。圖為兇手魯夫(中)2017年4月10日在南卡羅來納州出庭的檔案照。(美聯社)
司法部與2015年南卡州教堂屠殺案的受害人家屬以8800萬元和解。圖為兇手魯夫(中)2017年4月10日在南卡羅來納州出庭的檔案照。(美聯社)

2015年南卡羅來納州查爾斯頓以馬內利非裔衛理公會教堂(Emanuel African Methodist Episcopal Church)槍擊案九名受害者的家屬和倖存者，與司法部達和成解，將獲得8800萬元賠償；當時因司法部背景審查系統發生錯誤，讓兇手魯夫(Dylann Roof)買槍犯案。

司法部28日宣布，8800萬元的和解金中，其中6300萬元賠償九名受害者家屬，2500萬元給予案發當下在教堂內的倖存者。受害者家屬將獲得600至750萬元不等和解金，倖存者則是500萬元。

協助達成和解的律師賽勒斯(Bakari Sellers)表示，賠償金的「88」具有特別意涵；數字不僅讓人聯想到白人至上主義，更是兇手在本次犯案中，射擊的子彈數量；他說：「我們要大聲向白人至上和種族主義說不，這是美國史上最駭人聽聞的種族犯罪。」

槍擊案於2015年6月17日發生，但魯夫早在2月28日於南卡哥倫比亞(Columbia)，就曾因持有毒品遭逮捕。不過行政流程一連串的錯誤，讓他得以購買犯案用的手槍。

當時全國即時犯罪背景調查系統的查核官發現兇嫌被逮捕的資訊，但需要更多資料，才能禁止他買槍。因此，她傳真至警長辦公室，卻收到沒有相關報告的回覆，要她聯絡哥倫布警局。但在程序之下，查核官被轉往聯邦執法單位列表，上無哥倫布警局；西哥倫布警局也告知她找錯單位，讓她因此作罷。

在三天的等待期後，魯夫回到西哥倫布的順利買槍。案件的審判原本已結束，但法官指出，查核官遵照程序，但全國武器背景調查系統的運作存在瑕疵。聯邦調查局(FBI)也承認，魯夫持有毒品，就應該使他無法買槍。

賽勒斯表示，本案正等待法官最終批准，「九名受害者的家屬非常堅強，這是他們應得的解脫，這就是正義」。

司法部 南卡羅來納州 白人至上

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