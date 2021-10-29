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亞裔男毆女空服員 被膠帶固定座位 飛機迫降丹佛後被捕

記者牟蘭／紐約報導
一名亞裔男子日前涉嫌在一架從紐約飛往加州的飛機上毆打一名女性空中乘務人員，在飛機迫降丹佛後被捕。(ABC7電視台截圖)
一名亞裔男子日前涉嫌在一架從紐約飛往加州的飛機上毆打一名女性空中乘務人員，在飛機迫降丹佛後被捕。(ABC7電視台截圖)

一名亞裔男乘客日前涉嫌在一架從紐約飛往加州的航班上毆打女乘務人員，導致飛機緊急迫降在科羅拉多州丹佛(Denver)市，警方在飛機降落後拘捕了這名男子。

美國航空公司(American Airlines)最初指這名男乘客因未戴口罩，與提醒他遵守防疫規定的女乘務人員發生爭執後，連毆對方兩拳；航空公司後來說，稱這起事件與口罩規定無關。

消息人士說，這名涉案男子是頭等艙乘客，他在航班飛行期間，被乘務人員不小心碰撞，對方立即向他道歉，但這名男子仍進入飛機的備餐區，向撞他的乘務人員猛毆兩拳，隨後返回座位。

搭乘同一班飛機的乘客指出，這名男子疑似飲酒，情緒失控後被機組人員用膠帶固定在座位上；一名乘客回憶，飛機上有一名醫生為這名被毆的女乘務員提供緊急治療，「醫生說她的鼻子沒有斷，但是她因流血過多在飛機迫降後，被送往醫院治療」。

美國航空公司28日發表聲明指出，一架從紐約甘迺迪國際機場(JFK)飛往加州橙郡約翰韋恩機場(John Wayne Airport)的976號航班，27日晚因一名男性乘客涉嫌攻擊航班的空乘人員，在丹佛迫降，當地警方隨即逮捕了涉案男子，並將受傷的乘務人員送往附近醫院治療，航班隨後繼續飛往約翰韋恩機場。

航空公司抨擊這名乘客的暴力行為，並表示公司「對這起迫降事件感到憤怒，不會容忍任何人對工作人員動粗」。涉案男子將被列入黑名單，日後不得再搭乘美國航空公司的飛機。航空公司承諾配合執法單位處理這起案件，並為受傷員工提供全面支持。

這則消息在社媒發酵後，引發網民對涉案男子的不滿；一名網友表示，「如果你沒有準備好戴口罩，就不要登機，這是起碼的道德問題；尤其是一個男人打女人，這是絕對荒謬且不可接受的」。

法律規定，若乘客攻擊空中乘務人員，可面臨重罪指控，一旦罪成，最高可面臨20年監禁。

聯邦航空管理局(FAA)數據顯示，新冠疫情爆發後，有近5000例乘客不遵守航空規定的報告，其中72%與乘客拒戴口罩有關，當局為此向違規者總計罰款超過100萬元。

口罩 美國 機場

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