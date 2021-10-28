我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加國家公園人體屍骸 證實為失踪數月韓裔女

看了9年的婦產科醫師竟是捐精父 女病患怒提告

看了9年的婦產科醫師竟是捐精父 女病患怒提告

記者胡玉立／綜合報導
36歲的女病患懷疑自己的醫師可能是她的生父，她在經DNA檢測證實後對生父提控。（Getty Images）
36歲的女病患懷疑自己的醫師可能是她的生父，她在經DNA檢測證實後對生父提控。（Getty Images）

一名接受婦產科醫師長達九年定期陰道和乳房檢查的女病患，在今年4月透過蛛絲馬跡發現，為她做過無數次檢查、深獲自己和全家人信任的這位醫師，竟可能是她的生父；一個月後，經DNA檢測，證實她的猜測果然不假。

現年36歲的赫奎絲特(Morgan Hellquist)上個月以醫療不當、欺詐、疏忽和造成情緒困擾等原因，控告在紐約州羅徹斯特市執業的婦產科醫師沃特曼(Morris Wortman)。

訴訟指稱，赫奎絲特一開始只知道沃特曼是36年前協助她母親人工受孕的醫師，但家人那時被告知母親接受的是一名醫學生的精子；赫奎絲特八歲時，母親告知她是人工受孕出生；她父母還稱讚沃特曼是才華橫溢的醫師，讓她如奇蹟般出生；等到赫奎絲特26歲結婚生子，也請沃特曼當她的婦產科醫師，關係親近。

但赫奎絲特今年4月看診時發現，沃特曼為她進行陰道超音波檢查時，不但要求赫奎絲特摘下口罩，還請他自己的妻子進入檢查室與赫奎絲特會面，要讓妻子看看赫奎斯特的容貌，辨別她與沃特曼的外觀相似處；沃特曼當時說：「你真是個好孩子，真是個好孩子。」

就在那時，赫奎絲特隱約察覺到這位她從小認得、為她執行近十年醫療服務的人，可能是她生父；訴訟稱，一個月後的DNA測試顯示，她的確是沃特曼的親生女兒。

訴訟還指稱，赫奎絲特自2017年起，開始設法尋找自己生父，在幾年過程中，得知自己至少有六個同父異母的兄弟姊妹，他們都是捐贈者受孕出生，而且都是半猶太人；這表示，沃特曼有可能在80年代藉醫療之便，當了另外六名孩子的生父。

訴訟指稱，赫奎絲特對沃特曼「明知她是他親生女兒，竟仍只是把她當成自己的婦科病患，感到既震驚又難以置信」。赫奎絲特擔心沃特曼是一名連續捐精者，「未來可能還會有其他同父異母的兄弟姊妹，繼續出現在她的人生」。

醫師偷偷用自己精子讓患者受孕的事並非罕見，曾有數十人指控內華達州拉斯維加斯著名婦產科醫師福蒂爾 (Quincy Fortier) ，偷偷為病患授精，成為他們的親生父親；7月時的另一起集體訴訟案件，有數百名原告與一名加拿大渥太華的生育醫師以1070萬元達成初步和解，原告聲稱該醫師用錯誤精子為女性人工授精；在某些情況下，還使用了他自己的精子。

紐約州 DNA 檢測

上一則

「美中關係如乾燥火種」 戴琪：盼降溫 冷靜溝通

下一則

南加國家公園人體屍骸 證實為失踪數月韓裔女

延伸閱讀

DNA檢驗130年前毛髮 確認印地安傳奇酋長「坐牛」曾孫身分

DNA檢驗130年前毛髮 確認印地安傳奇酋長「坐牛」曾孫身分
新疆3500年前乾屍「小河公主」身分 基因測序揭曉

新疆3500年前乾屍「小河公主」身分 基因測序揭曉
以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁

以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁
黃育羚婦產科醫師喬遷新址 一往如昔 繼續熱心真誠守護您

黃育羚婦產科醫師喬遷新址 一往如昔 繼續熱心真誠守護您

熱門新聞

美國22歲網紅裴蒂托日前與未婚夫勞德里去公路旅行卻離奇失蹤，勞德里則從9月14日起不見人影至今，20日傳出找到疑似男方的遺體，如今聯邦調查局確認該遺體為勞德里本人無誤。路透

佛州網紅失蹤未婚夫確定死亡 警連帶找到9具遺體

2021-10-21 20:50
美國一家麥當勞主管公布最滯銷品項。(美聯社)

麥當勞員工曝「這品項」最滯銷：從沒看過客人點

2021-10-25 15:54
「匿名者Q」(QAnon)支持者蘿倫‧魏茲克(Lauren Witzke)21日在社群平台Gab發表聲明表示，感染新冠病毒之後「失去所有感官功能」。(圖截取自魏茲克臉書)

曾批疫苗是撒旦計畫 陰謀論支持者染疫「失去喜悅」

2021-10-22 11:47
「上周今夜秀」主持人約翰奧利佛。(美聯社)

美國脫口秀專題談台灣 主持人幽默解釋台海緊張

2021-10-25 12:29
轄區市警五分局在現場進行調查。(記者張晨/攝影)

曼哈頓非裔嫌 先在地鐵內開槍 又奔赴華埠銀行搶華裔

2021-10-25 19:41
由於在通膨大環境下，出現供應鏈危機，運費及原物料價格高昂，零售業對於節慶促銷、折扣活動的態度變得更為保守。像去年多達50%以上折扣的商品將大減。(美聯社)

供應鏈大亂 準備面對「史上最貴」感恩節開銷

2021-10-27 09:54

超人氣

更多 >
四川女學生火鍋店慶生「偷塞紙條」老闆看完急衝醫院

四川女學生火鍋店慶生「偷塞紙條」老闆看完急衝醫院
紐約飛加州 頭等艙亞裔男乘客毆打空服員 飛機迫降後被捕

紐約飛加州 頭等艙亞裔男乘客毆打空服員 飛機迫降後被捕
華女機場遭詐騙 上車3分鐘索400元

華女機場遭詐騙 上車3分鐘索400元
拜登揭曉1.85兆預算 「沒人會得到所有想要的，包括我」

拜登揭曉1.85兆預算 「沒人會得到所有想要的，包括我」
第2次史普尼克危機？密利證實「中國極音速飛彈試射」

第2次史普尼克危機？密利證實「中國極音速飛彈試射」