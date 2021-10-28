鮑德溫誤殺片場 找到500發空包實彈

攝影師哈莉娜．哈欽絲遭誤射死亡。圖為日前追弔哈欽絲的會場。(美聯社)

影星亞歷鮑德溫(Alec Baldwin)上周在片場擊發道具槍造成一死一傷的誤殺悲劇，調查人員27日表示，片場處理武器的負責人員「太過自信」，尚不排除對鮑德溫提出刑事起訴的可能性。

電影「鐵鏽」新墨西哥州聖塔菲的拍攝現場，警方在慘劇發生後趕到片場調查。(美聯社)

鮑德溫21日在新墨西哥州 聖塔菲(Santa Fe)拍攝主演兼製片的電影 「鐵鏽」(Rust)時，發射單一枚子彈，導致42歲攝影師哈莉娜‧哈欽絲(Halyna Hutchins)身亡，48歲導演蘇扎(Joel Souza)受傷。

當局表示，意外發生在彩排期間，遂無影片畫面。

警方已將從蘇扎肩膀取出的鉛彈送交檢測 比對彈道軌跡，確認該子彈是否從鮑德溫使用的FD Pietta長柯爾特點45左輪手槍發射；聯邦調查局(FBI)協助進行彈道分析。

導演蘇扎肩膀遭到影星亞歷鮑德溫誤射。(路透)

聖塔菲警長孟多薩(Adan Mendoza)則告訴記者，這次調查在聖塔菲拍片現場找到500發子彈，其中混雜空包彈、啞彈及實彈。

孟多薩說：「電影產業近期有著安全紀錄，我認為片場工作人員太過自信，這個產業及新墨西哥州政府應該注重這些安全議題。」

此外，警方在片場找到另外兩把槍，分別是一把經過改裝的單動式轉輪手槍，以及一把看似左輪手槍的塑膠槍。

意外發生當時，蘇扎站在哈欽絲身後，蘇扎向調查員供稱，現場不應有實彈。

神情驚嚇的影星亞歷鮑德溫21日案發後在片場與人電話交談。(美聯社)

孟多薩說：「我們懷疑拍片現場也有其他實彈，需要檢驗。我們目前要了解，那些實彈如何被送到那裡，為何會在那裡，它們不該出現在那裡。」

聖塔菲地方檢察官馬力‧卡麥克-阿特爾維斯(Mary Carmack-Altwies)表示，目前還無法研判是哪個環節出現疏失，以及誰該為此負責，需要更多調查與分析，「需要了解更多事實和確證證據，才能研判形式疏失的準則」。

孟多薩表示，目前決定誰犯罪或要逮捕誰還太早，「鮑德溫顯然是開槍的人，我們將持續訪查，調查他口供的事實與證據。」

當被問到鮑德溫是否會被刑事起訴時，卡麥克．阿特爾維斯表示，「沒有人排除那個可能，不排除任何選項，要等調查完成才能回答這個問題。」