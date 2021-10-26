揭發德意志銀行操控利率內幕 吹哨者獲2億 史上最高

揭發德意志銀行操控倫敦銀行同業拆款利率的吹哨者，獲得將近2億元檢舉獎金，創下美國商品期貨交易委員會(CFTC)發放獎金最高紀錄。(Getty Images)

揭發德意志銀行(Deutsche Bank)操控倫敦銀行同業拆款利率 (LIBOR)的吹哨者，獲得將近2億元檢舉獎金，創下美國 商品期貨交易委員會(CFTC)發放獎金最高紀錄。德意志銀行發言人拒絕對於報導內容發表評論。

華爾街日報報導，知情人士指出，吹哨者提供訊息讓美國、英國主管單位循線查出德意志銀行操控全球利率指標。吹哨者協助調查有功，獲頒將近2億元檢舉獎金。2015年，美國司法部 與英國金融行為監理總署(FCA)雙雙對德意志銀行開罰，德意志銀行坦承錯誤，繳交罰款換得緩起訴。

CFTC宣布發放檢舉獎金，但並未宣布銀行名稱或檢舉案例。消息人士表示，檢舉獎金是與某家銀行操控倫敦銀行同業拆款利率有關。

報導指出，吹哨者申請檢舉獎金原本遭到CFTC駁回，吹哨者提出再議覆審要求，委員會終於裁定吹哨者提供線索對於調查行動的確發揮助益。

吹哨者委任律師團─麥克英納爾尼律師事務所(Kirby McInerney)管理合夥人柯維爾(David Kovel)指出：「我們非常高興CFTC會推翻稍早之前的裁定，回心轉意。」柯維爾表示，從事件發展可以看出主事者的為人，因為獎金數額可觀，「他們並沒有覺得一定要堅持錯誤的決定」。

華爾接日報先前報導，一名德意志銀行前任高層主管提供訊息，讓CFTC與司法部啟動調查，後來德意志銀行在2015年以約25億元同意和解，其中8億元是繳給CFTC。吹哨者提供資料指出，德意志銀行得以操控全球銀行之間短期貸款利率，關鍵在於利率是以口頭形式提交，而非實際交易。

柯維爾指出，對於不知道大型金融機構應該從何查起的人來說，吹哨者提供的線索是非常不容易取得的。