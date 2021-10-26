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愛達荷購物中心槍響 顧客奔逃 2死6傷、槍手受傷被捕

編譯陳韻涵／綜合25日電
愛達荷州首府波夕市的波夕鎮購物中心25日發生槍擊案，造成至少兩人死亡、六人受傷，警方已逮捕其中一名嫌犯。圖為救護人員運送一名傷者。(美聯社)
愛達荷州首府波夕市的波夕鎮購物中心25日發生槍擊案，造成至少兩人死亡、六人受傷，警方已逮捕其中一名嫌犯。圖為救護人員運送一名傷者。(美聯社)

愛達荷州首府波夕市(Boise)的「波夕鎮廣場購物中心」(Boise Towne Square Mall)25日下午約2時左右發生槍擊案，已知兩人死亡、六人受傷，其中一名員警掛彩，涉嫌開槍的一名嫌犯已被捕。

警方當天下午1時50分左右接獲報案，趕赴現場時剛好碰見與報案民眾描述相符的歹徒，警匪駁火，一名員警在過程中受輕傷，治療過後出院。

警方認為，此案由一名歹徒持槍所為，但還不清楚作案動機。

警方表示，兇嫌已遭警方逮捕，身受重傷；當天下午4時多，警方表示已無威脅，但購物中心大部分店家仍淨空。

槍擊案發生當時，顧客拍下的畫面顯示許多人往出口方向奔逃，尖叫聲此起彼落。

愛達荷州首府波夕市的波夕鎮購物中心25日發生槍擊案，造成至少兩人死亡、六人受傷，...
愛達荷州首府波夕市的波夕鎮購物中心25日發生槍擊案，造成至少兩人死亡、六人受傷，警方已逮捕其中一名嫌犯。圖為被疏散顧客相互擁抱安慰。(美聯社)

一名60歲的顧客雀利‧吉平(Cheri Gypin)說，她突然聽到幾聲巨響，好像有東西從天花板上掉落，接著約60人、其中包括推著嬰兒車的家庭朝他們的方向跑過來，有些人大喊「有槍手」。

吉平透露，「我的朋友還沒完全反應過來，我只是看著她說，『我們得趕緊離開』；接著我們就一直跑、一直跑，直到我們抵達停車場。」

兩人隨後回到自己車上，這時警察已到場，疏散逃離商場的群眾離開停車場。

另有推特使用者寫道：「我太太把自己反鎖在購物中心的儲藏室，多聲槍響，人們逃竄。」警方隨後協助躲在購物中心裡的顧客安全離開。

槍擊 警察 愛達荷州

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