德州賽車失控衝向觀眾 2童死亡、8人受傷

在德州克爾維爾機場舉行的賽車發生意外，失控賽車衝向觀眾造成兩名兒童死亡，多人受傷。(美聯社)

德州23日於克爾維爾郡機場 (Kerrville-Kerr County Airport) 舉行「機場競賽2」(Airport Race Wars 2)短程汽車 競賽，賽中不幸發生死亡事故，一輛車失控衝向觀眾，造成兩名兒童死亡，八人受傷。

克爾維爾郡警方表示起事故中喪生的兩名男童分別為六歲及八歲，官方並未公布死者身分，競賽現場有數千名觀眾。

警方表示發生意外的參賽車 手當時失去控制偏離跑道，撞上停著的車輛並衝進現場觀賽的群眾。

傷患被送往多間醫院，一名46歲的婦女情況危急，一名26歲男子情況未明，其他傷患則無生命危險；一名四歲男孩及三個月大的女嬰送醫進行預防性評估治療。

根據克爾維爾旅遊局(The Kerrville Convention and Visitors Bureau)的宣傳網站，此活動包含多項類別賽事，總獎金共超過8000元；根據記者阿梅斯泰(Louis Amestoy)報導，現場觀眾約3500人。

根據報導描述，賽道兩旁為充水式護欄，護欄並未延伸至終點線，終點附近的觀眾與賽車之前並無保護措施，觀眾可在離跑道15呎內觀賽，主辦單位提醒群眾留在草坪上遠離柏油路，事故發生時該車輛正好接近終點。

主辦方為當地汽車業者「Flyin Diesel Performance」，事故發生後主辦單位在臉書專頁上證實此事，但表示無法提供更多細節，「比賽已經終止，我們請各位為相關人員祈禱。」

克爾維爾警方表示目前正在積極調查這起意外事故。