叫車平台Lyft首份安全報告：3年逾4000性侵

叫車平台Lyft第一份安全報告，顯示2017年至2019年間，其應用程式共收到4000多例性侵通報。(美聯社)

叫車平台Lyft 於21日公布承諾已久的第一份安全報告，報告顯示2017至2019年間，其應用程式共收到4000多例性侵 報告，顯示安全問題的嚴重性。

Lyft公布安全報告的腳步比競爭對手優步(Uber)晚了近兩年，優步報告將性侵分成五類，明定該乘車應用程式的危險程度，包括未經同意親吻或觸摸性部位、親吻非性部位、企圖和未經同意性滲透。

Lyft稱，2017年1月1日至2019年12月31日共4158例性侵報告，包括360例強姦。性侵受害人可能需數月、數年才準備好站出來提報，因此故意採廣泛定義，將2017年起三年報告的任何事件包括在內。

Lyft在對手優步力求安全的壓力下，原承諾三年前公布安全報告。

優步市占率更大，2019年底發布安全報告，披露2017、2018年約6000起性侵報告；Lyft曾說會緊跟優步發布同類報告，但拖至日前，數據涵蓋2019年。

隨著業務成長，Lyft和優步安全問題似逐年惡化，以最近完整年度看，優步2018年有3045起性侵報告，Lyft2019年有1807起性侵報告。

Lyft稱，安全事故佔所有乘車服務0.0002%，「安全事故」定義是機動車死亡事故、致命人身攻擊和性侵五類別。

五性侵類別中，非自願觸摸性部位最常見，Lyft 2017、2018、2019年所收集報告各598、661、1041例；該公司不自動向執法部門提報，遵從報告人意願。

Lyft稱，被控犯下安全報告詳述類型事件的個人將永被除名，不得再叫車或提供服務。