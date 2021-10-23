我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台大校長管中閔2023年1月卸任 不續任理由曝光

辣妹只是媽媽桑？李雲迪驚傳嫖「猛男鴨」

叫車平台Lyft首份安全報告：3年逾4000性侵

編譯周芳苑／綜合22日電
叫車平台Lyft第一份安全報告，顯示2017年至2019年間，其應用程式共收到4000多例性侵通報。(美聯社)
叫車平台Lyft第一份安全報告，顯示2017年至2019年間，其應用程式共收到4000多例性侵通報。(美聯社)

叫車平台Lyft於21日公布承諾已久的第一份安全報告，報告顯示2017至2019年間，其應用程式共收到4000多例性侵報告，顯示安全問題的嚴重性。

Lyft公布安全報告的腳步比競爭對手優步(Uber)晚了近兩年，優步報告將性侵分成五類，明定該乘車應用程式的危險程度，包括未經同意親吻或觸摸性部位、親吻非性部位、企圖和未經同意性滲透。

Lyft稱，2017年1月1日至2019年12月31日共4158例性侵報告，包括360例強姦。性侵受害人可能需數月、數年才準備好站出來提報，因此故意採廣泛定義，將2017年起三年報告的任何事件包括在內。

Lyft在對手優步力求安全的壓力下，原承諾三年前公布安全報告。

優步市占率更大，2019年底發布安全報告，披露2017、2018年約6000起性侵報告；Lyft曾說會緊跟優步發布同類報告，但拖至日前，數據涵蓋2019年。

隨著業務成長，Lyft和優步安全問題似逐年惡化，以最近完整年度看，優步2018年有3045起性侵報告，Lyft2019年有1807起性侵報告。

Lyft稱，安全事故佔所有乘車服務0.0002%，「安全事故」定義是機動車死亡事故、致命人身攻擊和性侵五類別。

五性侵類別中，非自願觸摸性部位最常見，Lyft 2017、2018、2019年所收集報告各598、661、1041例；該公司不自動向執法部門提報，遵從報告人意願。

Lyft稱，被控犯下安全報告詳述類型事件的個人將永被除名，不得再叫車或提供服務。

Lyft 性侵

上一則

曾批疫苗是撒旦計畫 挺陰謀論者染疫「失去喜悅」

下一則

殺友剛判無期 富豪德斯特又被控1982年殺妻

延伸閱讀

世界晚報╱名校派對 女生被下藥性侵 5人曾被迫吸毒

世界晚報╱名校派對 女生被下藥性侵 5人曾被迫吸毒
南加大兄弟會派對 女生飲料被下藥遭性侵

南加大兄弟會派對 女生飲料被下藥遭性侵
女搭賓州捷運遭性侵 現場乘客竟沒人報警

女搭賓州捷運遭性侵 現場乘客竟沒人報警
費城女列車上遭性侵 乘客拿起手機竟「狂拍」沒報案

費城女列車上遭性侵 乘客拿起手機竟「狂拍」沒報案

熱門新聞

在布希政府時期擔任國務卿的鮑爾（Colin Powell）因新冠肺炎併發症去世，享壽84歲。 美聯社

美國首位非裔國務卿鮑爾 因新冠併發症84歲病故 已完成接種

2021-10-18 08:54
圖為奧克拉荷馬州40號州際公路。（美聯社）

公路警「匪」？2亞裔男拿錢買地 被攔檢沒收10萬

2021-10-17 21:14
美國22歲網紅裴蒂托日前與未婚夫勞德里去公路旅行卻離奇失蹤，勞德里則從9月14日起不見人影至今，20日傳出找到疑似男方的遺體，如今聯邦調查局確認該遺體為勞德里本人無誤。路透

佛州網紅失蹤未婚夫確定死亡 警連帶找到9具遺體

2021-10-21 20:50
美國賓州費城1名女子近日搭乘藍線列車時，於車廂內慘遭陌生人性侵，警方事後表示在場竟然有多達10名其他乘客選擇「視而不見」。（美聯社）

費城女列車上遭性侵 乘客拿起手機竟「狂拍」沒報案

2021-10-19 23:51
比爾蓋茨和梅琳達在女兒婚禮首度同框。（路透）

比爾蓋茲紐約嫁女兒 離婚後首度與梅琳達同框

2021-10-17 04:18
供應鏈危機恐將持續到明年。圖為紐約一家IKEA的貨架已空。(Getty Images)

CNN：物價漲、貨架空盪盪 拜登與民主黨面臨政治代價

2021-10-18 09:17

超人氣

更多 >
萬一停滯性通膨反撲 持有哪些資產最保險？

萬一停滯性通膨反撲 持有哪些資產最保險？
曾批疫苗是撒旦計畫 陰謀論支持者染疫「失去喜悅」

曾批疫苗是撒旦計畫 陰謀論支持者染疫「失去喜悅」
月給1萬生活費嫌少 留學生飆罵親爹是畜牲

月給1萬生活費嫌少 留學生飆罵親爹是畜牲
真心話或大考驗？國防部長隔洋澄清拜登捍衛台灣發言

真心話或大考驗？國防部長隔洋澄清拜登捍衛台灣發言
辣妹只是媽媽桑？李雲迪驚傳嫖「猛男鴨」

辣妹只是媽媽桑？李雲迪驚傳嫖「猛男鴨」