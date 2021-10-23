殺友剛判無期 富豪德斯特又被控1982年殺妻

78歲的地產大亨德斯特最近才因謀殺親信被判處終身監禁，如今又被控殺害40年前失蹤的妻子。(美聯社)

妻子40年前失蹤的地產大亨德斯特（Robert Durst）最近才因謀殺親信被判處終身監禁，如今又被控殺妻；被他殺害的親信當年曾幫他掩飾殺妻罪行。

78歲的德斯特前不久因染新冠病毒住院。紐約州 警方調查人員19日在紐約州路易斯波羅鎮(Lewisboro)法院提訴，以二級謀殺罪名指控德斯特害死凱西‧德斯特。凱西於1982年失蹤。

威徹斯特郡地區檢察官 若卡（Mimi Rocah）最近召集大陪審團開會，目的就是以謀殺罪名起訴德斯特；凱西娘家律師艾布蘭姆斯（Robert Abrams）說，她娘家樂見案件的最新發展。

警方訴狀列舉的證據包括地區檢察官、紐約州警察和洛杉磯 地區檢察官的調查報告，以及歷來目擊者證詞、被告的觀察和法庭攻防紀錄。

凱西‧德斯特最後一次被看到是29歲，醫學院快畢業時；那時她和當時38歲的德斯特已結婚近九年，兩人住在路易斯波羅；她的屍體一直未找到；2017年，她家人請當局宣告她死亡。

提告的調查人員貝塞拉(Joseph Becerra)1999年接獲密報後重啟調查，但遍尋案發地附近湖底和德斯特夫妻住過的家，所獲無幾；他說：「有如大海撈針。」

貝塞拉在德斯特審判庭作證時，要求詢問德斯特的朋友蘇珊‧伯曼(Susan Berman)，但德斯特在2000年開槍射殺了伯曼。洛杉磯檢察官說，德斯特殺死伯曼的原因是她打算告訴警方，當年她是如何幫德斯特掩飾凱西死亡案的。

殺死伯曼後，德斯特假扮成啞女住在德州加爾維斯頓廉價公寓，殺死一個鄰居並將之分屍，卻因陪審團相信他出於自衛的說法，而無罪結案。

杜斯特家族在紐約州和費城擁有1600萬平方呎房地產，包括原曼哈頓「世貿大廈一號樓」10%產權。他自己的財產2006年以6500萬元價格賣給家人。

在最近加州舉行的審案庭上，坐在輪椅上的德斯特聽力顯然有問題，律師問他的問題都要透過平板電腦顯示字幕，他才明白問題內容。