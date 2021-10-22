認罪在內華達州殺4人 薩爾瓦多男子將囚終身

22歲薩爾瓦多移民古茲曼承認，2019年1月在內華達州連續殺害四人。(美聯社)

22歲薩爾瓦多移民古茲曼(Wilber Ernesto Martinez Guzman)21日在內華達州 瓦肖郡(Washoe County)法院法官激烈訊問下，承認自己在2019年1月於兩周內連續殺害四人。

法官和檢察官 表示，古茲曼的認罪讓他獲判終身監禁，免除兩項死刑審判；但認罪條件是，他須在之後的道格拉斯郡(Douglas County)地方法院審判期間，也承認自己犯下另外兩項殺人罪，否則法官和檢察官將取消此認罪協議、重新判他死刑。

當局指稱，古茲曼2018年夏天被81歲的大衛(Gerald David)和他80歲的妻子莎朗．大衛(Sharon David)聘為園丁。古茲曼在法院承認，他2019年1月在大衛夫婦位於雷諾(Reno)的家中，將兩人殺害。

警方表示，2019年1月4日古茲曼從大衛家中偷走一把.22口徑手槍；幾天後，古茲曼用這把手槍在加德納維爾(Gardnerville)陸續攻擊56歲的孔茨(Constance Koontz)和74歲的倫肯(Sophia Renken)兩位女性，並將她們殺害；然後古茲曼於1月15日回到大衛家中搶劫並殺死他們。

警方在查案過程中，透過孔茨的蘋果手表追踪到古茲曼的母親，進而追捕古茲曼，他最後在卡森(Carson City)落網，被關押在里諾的瓦肖郡拘留所。

瓦肖郡警方向陪審團表示，古茲曼被捕後，本來否認有不當行為，但後來通過西班牙語翻譯承認自己「做了一些不可原諒的事」。他向警方表示，因為他「需要錢購買毒品」，犯下了一連串闖入、盜竊和槍擊案。

此案當時曾引起時任總統川普的注意，指這顯示有必要在美墨邊境 築牆。

瓦肖郡和道格拉斯郡的檢察官原本計畫將古茲曼在兩地犯下的四宗謀殺案一起審判，但內華達州高等法院9月30日裁定，被告必須在兩個郡的司法管轄區分開審判。