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流產19次 亞利桑納婦產14磅巨嬰 較一般新生兒大一倍

編譯陳韻涵╱綜合20日電
經過19次心碎的流產，亞利桑納州帕托奈夫婦迎來重達14磅1盎司的第三個兒子芬利。(6abc電視台截圖)
經過19次心碎的流產，亞利桑納州帕托奈夫婦迎來重達14磅1盎司的第三個兒子芬利。(6abc電視台截圖)

經過19次心碎的流產，亞利桑納州夫婦卡莉與提姆‧帕托奈(Cary and Tim Patonai)迎來第三個兒子芬利(Finnley)；芬利一出生就重達14磅1盎司，為新生兒平均體重的一倍大。

36歲的卡莉剖腹產下男嬰後說：「芬利成為醫院的小明星，每個人都想跟他合影；婦產科醫師也說，執業27年來，從未看過這麼大的巨嬰，生產過程令人情緒激動。」

芬利身高23.75吋，比預產期提早兩周出生，否則體重可能達到16.5磅。

金氏世界紀錄(Guinness World Records)顯示，美國此前最重的新生兒為22磅，但這名男嬰出生11小時便離開人間。 

「(醫生)相當驚訝，說『難以置信，他這麼大』，他們馬上帶他去量身高體重」；卡莉告訴亞利桑納州美國廣播公司新聞網第15台(ABC 15)說：「他們測得約14磅，我從沒想到會這麼大；醫生跟其中一位甜美的護士都跟他自拍，當然他們有先問過我是否同意，他們超興奮。」

帕托奈夫婦還有另外兩個兒子，分別是10歲的戴福倫(Devlen)和兩歲的艾佛瑞特(Everett)，他們出生時分別重8磅2盎司與11磅11盎司，也是比一般嬰兒還大。

卡莉經歷19次流產，她說：「其中兩次流產為雙胞胎，一家人都非常悲痛，尤其是長子戴福倫，我每次流產都傷了他小小的心。」

芬利穿不下迎接他回家的小衣服，且已經穿到二號尺寸的尿布。提姆說：「他會是美式足球員，把墊肩拿給他。」

美國 亞利桑納州 足球

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