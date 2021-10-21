疫情更感孤獨 網路愛情詐騙暴增 去年逾3億創新高

網路詐騙行為去年急遽增加，其中網路愛情詐騙金額達3億400萬元，創歷年新高。(取材自YouTube)

新冠疫情 期間，許多民眾被迫困在家裡，只能透過上網來一窺外面的世界；但據華盛頓郵報報導，網路詐騙 行為也因此急遽增加，其中以網路愛情詐騙的情事最為惡劣，不可不慎。

去年民眾生活大量轉向網路，導致詐騙情事增加，2020年有2萬3000人受騙，損失總額從2019年的4億7500萬元增至6億元以上；其中網路愛情詐騙占3億400萬元，創歷年新高，而且與2019年相比增加幅度高達50%。

60歲以上年長者受網路愛情詐騙的情況尤其值得矚目，從2019年的8400萬元增至1億3900萬元，增幅超過65%；況且這些數字僅來自民眾主動通報，真實數字可能高得多，因為許多受害者認為，被騙是很丟臉的事情，只好吃啞巴虧。

網路愛情詐騙的過程非常簡單，首先是行騙者在交友網站上與受害者勾搭，成功後假借各種理由請求受害者匯款給他，例如編造一個家貧、需要還債的淒慘故事之類。

兩個與疫情有關的理由造成網路愛情詐騙事件大增；首先，行騙者拒不見面，常讓受害人及早察覺有異，但疫情期間，行騙者有了拒不見面的好藉口，還有案例是約好見面後又謊稱自己確診。

再來是疫情造成的心理壓力；在美國 退休者協會(AARP)從事防治詐騙的凱西．史托克斯(Kathy Stokes)表示，許多人在隔離期間會有孤獨感，如果是鰥夫寡婦，情緒會更哀傷，這讓他們轉向網路，而且更易上當，包括更願意掏錢。

史托克斯表示，這些不是1000元、1萬元的損失，AARP處理過受騙高達50萬元的案子，餘生積蓄幾乎都被耗盡，如果他們知道自己被騙，心中苦痛更雪上加霜，甚至有人因此走上絕路。