國會暴亂10個月後 噴辣椒霧男在阿拉斯加落網

在元月國會暴亂中噴辣椒霧、向執法人員扔金屬棒的阿拉巴馬州嫌犯曼利，15日在阿拉斯加被警方逮捕歸案。(聯邦調查局照片)

法庭文件顯示，在元月國會暴亂中噴辣椒霧、向執法人員扔金屬棒的阿拉巴馬州 嫌犯曼利(Christian Manley)，15日在阿拉斯加被警方逮捕歸案。

警方在安克拉治逮捕曼利，法官19日開庭決定是否繼續羈押。檢方指控他使用危險武器攻擊或抗拒國會警員、民事騷亂、在國會大樓裡面行為不檢並示威，以及在禁區動用暴力，行為脫序、妨礙公務。

阿拉巴馬州伯明翰市聯邦調查局幹員史蒂芬‧李(Stephen Lee)根據告密者提供的情報，說曼利有參加元月6日攻佔國會行動。調查人員根據曼利的手機 號碼，查出暴動當天，曼利的手機在國會附近有對外聯絡。

聯邦調查局提出的「犯罪事證」包括曼利在國會西邊拱門區，手持辣椒霧噴執法官員的鏡頭。調查報告稱，他用完一瓶辣椒霧後，把空瓶丟向國會警察 ，後來又再拿出一瓶，噴光後再度把空瓶擲向守衛國會的警員。

呈給法庭的調查報告稱，曼利從另一位暴動人士手上接過金屬鐵條，把它仍向國會警察；他又走向擋住入口的警察，沿著牆壁前進，用自己的身體衝撞被警察堵住的門。

這震驚全球的國會暴亂事件，造成五名員警死亡，其中四名自殺，真正被毆打重傷致死者一名。根據到國會作證的警察陳述，當日值班的員警經歷「恐怖狀況，」不僅面對肢體暴力威脅，也承受極大的心理壓力。

本案檢調單位控罪人數已超過560人，也在繼續調查另外數百人，其中至少50人面臨「持器毆打警察成重傷」重罪起訴。