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駭客勒索 辛克雷廣播集團數據遭竊、播出受干擾

記者張聲肇／綜合報導
辛克雷集團遭勒贖軟體攻擊，節目播出受阻，還有資料被竊。圖為該集團在馬里蘭州的總部。(美聯社)
辛克雷集團遭勒贖軟體攻擊，節目播出受阻，還有資料被竊。圖為該集團在馬里蘭州的總部。(美聯社)

營業範圍遍布全國的「辛克雷廣播集團」(Sinclair Broadcast Group)，周末遭勒索軟體攻擊，伺服器和工作站遭植入勒贖軟體，部分數據遭竊，作業停擺。

總部在馬里蘭州漢特谷市的辛克雷集團旗下擁有21家體育廣播公司，也提供新聞給185家電視台，立場保守，常強迫客戶台播出自己的言論節目。

該集團18日表示，16日就發現駭客入侵，開始調查，17日發現部分作業已遭中斷，但不願說明多少家電視台受到影響。

田納西州納許維爾市的WZTV18日在網站告知大眾，直播作業遇到「嚴重技術問題」，暫時無法播出原定內容，「我們目前也無法收閱電子郵件，或接聽您打到本台的電話。」

辛克雷集團說，因為資料遭竊，某些業務無法進行，例如地方台無法代客戶播出廣告，工程人員正加緊修復，彌補缺失。

到18日下午，未見任何團體或個人宣稱對此事負責。

勒索軟體操作人把勒索對象的電腦系統鎖定，要對方付出贖金才「解鎖」，這是近年來美國業界頭疼不已的新型竊盜案。拜登政府誓言對類如今年5月攻擊殖民油管公司系統的駭客戰鬥到底，一旦抓到，絕對提出刑事起訴。一般認為，那次造成美國東岸瓦斯供應失常的駭客集團，根據地在俄國。

美國政府估計，2020年全球業者遭駭客勒贖金額超過4億元，今年第一季，金額超過8100萬元。

近年來，媒體業遭勒贖軟體攻擊案例不勝枚舉，考克斯媒體集團(Cox Media Group)最近發布消息說，它今年初曾惡意勒贖軟體攻擊。2019年，氣象廣播網(Weather Channel)也遭到攻擊而短暫停擺。

辛克雷廣播集團遭勒贖軟體攻擊新聞發布後，股價18日下午盤下跌3.3%。

駭客 美國 拜登

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