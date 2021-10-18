行車殺手 含後座須繫安全帶等13條安全規則未實施

大衛和溫迪米爾斯最近在德州家中，拿著女兒凱莉在2017年她16歲那年車禍喪生的新聞報導。(美聯社)

疫情 下的交通事故死亡人數仍持續激增，調查發現，負責汽車 安全的國家公路交通安全管理局(NHTSA)在前三任總統治理期間制定的行車安全規範，至少有13項未能如期施行；其中包括國會2012年通過、應於2015年實施的提醒「後座乘客須繫安全帶規定」在內。

NHTSA數據顯示，去年有逾一半的車禍 死亡人數涉及未繫安全帶的駕駛或乘客，為2012年以來最高。眼看本可挽救數以千計人命的規定逾期多年未能實施，州長公路安全協會(GHSA)表示，缺乏交通安全規範的美國，正面臨「車禍流行病」。

據統計，疫情開始時，行車總里程數雖然下降，但去年仍有約3萬8680人因交通事故喪生，是2007年以來最高水平；2021年前三個月有8730人死於機動車交通事故，比去年同期增長10.5%。州長公路安全協會針對NHTSA數據分析發現，每年有逾800人是因為在車禍時在後座未繫安全帶死亡；繫好安全帶可挽救一半以上的車禍喪生者。

大衛和溫迪‧米爾斯(David and Wendy Mills)的女兒凱莉(Kailee Mills)在2017年她16歲那年車禍喪生。車禍前不久，坐在車後座的她剛解開安全帶、滑到朋友身邊自拍，結果駕駛不慎偏離道路、汽車翻轉，凱莉彈出車外，當場死亡。其他三位同行友人都只有擦傷。

「政府不該花這麼長時間來採取安全措施。」大衛‧米爾斯說，他以女兒名義在休士頓地區創立基金會，旨在促進行車繫安全帶。

後座乘客須繫安全帶的規定，目前計畫在明年1月開始繁瑣的規管程序，但可能需要數年時間才能完成。NHTSA一再錯過最後期限。

未能實施的行車安全規範不斷積壓，是NHTSA自1970年成立以來面臨的最大考驗之一。有許多規則因為花費昂貴、過時或限制性強，受業界強烈反對而延遲實施；有些規定懸而未決則是受官僚主義影響，或有其他優先事項而被擱置。川普執政期間迴避了至少四項正在制定的主要道路安全提案，其中包括對商業卡車司機睡眠呼吸暫停症的醫學評估在內。

其他等待NHTSA採取行動的規則，還有兒童汽車座椅副作用標準，該標準原本應於2014年到期；全美17個州和哥倫比亞特區檢察長在7月共同去函拜登政府，敦促立即採取行動，強調如此延誤令人不安，也不可接受。