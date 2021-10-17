跌入夾縫下40呎長達5天 小狗獲救毫髮無傷

紐約動物收容所的吉娜‧卡波納(右)與隊員韋斯特(左)正在檢查被救出後的12歲母狗麗莎。(美聯社)

一名女子7日帶著「高齡」12歲的小狗麗莎(Liza)前往位於紐約市 以北的明紐瓦斯卡州立公園保護區(Minnewaska State Park Preserve)時，小狗不慎摔入地上的裂縫中；由於該處太過狹窄、人難以進入，麗莎就這樣被困在裂縫中五天，沒有水也沒有食物；不過有如奇蹟一般，麗莎最後不僅成功被救出，而且毫髮無傷。

麗莎的主人表示，當天帶著牠到明紐瓦斯卡爬山，一不留神麗莎跌入裂縫中；當時她雖然立刻向園方求助，但工作人員無法伸入裂縫中，只能讓麗莎在那等待救援。

直到12日，新澤西州 專門進行裂縫救援行動的第一反應隊(Initial Response Team，IRT)兩名成員利用繩索和其他工具，成功下探進入裂縫至一定的深度後，利用特殊的管路窺探攝影 機鎖定麗莎的位置。

接著，參與救援行動的潔西卡‧歐德(Jessica Van Ord)將熱狗垂釣在繩索上吸引麗莎，並引誘麗莎來到繩圈處，在另一名救難人員的協助下，兩人合力將麗莎救出。

救援隊的潔西卡‧歐德本月12日在岩石夾縫中援救被卡住已有五天的12歲母狗麗莎。(美聯社)

第一反應隊隊長德奇(Mark Dickey)說：「此處裂縫是向下垂直延伸，而且愈往下更狹窄，潔西卡是我們所有隊員中身型最瘦小的，她努力壓縮自己的身體，深入地表下40呎處才找到狗。」

12日傍晚5點，麗莎終於重見天日，並回到主人身邊；紐約動物收容所Ulster County SPCA執行主任吉娜‧卡波納(Gina Carbonar)說：「我們一直很擔心，經過那麼多天小狗已經無法存活，當我們知道他們把狗救出來，所有人的心中都卸下一塊大石。」