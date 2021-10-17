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德州3警執勤背後遭槍擊 1死2傷 喪生警察2個月前得子

記者胡玉立／綜合報導
德州休士頓三名警察16日凌晨2點15分在一家酒吧外執勤時，遭人開槍伏襲，一名警察死亡，兩名警察受傷。當地居民在哈里斯郡刑事鑑定中心前集會，對此悲劇表示震驚。(美聯社)
德州休士頓三名警察16日凌晨2點15分在一家酒吧外執勤時，遭人開槍伏襲，一名警察死亡，兩名警察受傷。當地居民在哈里斯郡刑事鑑定中心前集會，對此悲劇表示震驚。(美聯社)

德州三名警察16日凌晨2點15分左右在休士頓一家酒吧外準備拘捕某人時，遭人開槍伏襲，結果造成一名警察死亡，兩人受傷。警方表示，他們仍在找尋槍手，目前已逮捕一人，還不確定此人是嫌犯或是證人。

當局指出，槍擊事件發生時，至少有兩位哈里斯縣第四分局(Harris County Precinct 4)警察至45 Norte運動酒吧(45 Norte Sports Bar)附近加班，準備處理一場騷亂。

第四分局警察赫爾曼(Mark Herman)表示，「當時兩名警察正要拘捕地上一名嫌疑人，卻有人拿著一把步槍從汽車旁邊冒出來，在那裡對他們開槍。他們完全是遭遇伏擊。」第三名警察「聽到槍聲，跑了過去，但他還沒有拔槍，就中槍了。」中槍警察送醫後，其中一人死亡。

休士頓警局執行助理局長瓊斯(James Jones)表示，「他們應該是介入了一起搶劫案，只是當時他們可能並不知道。」三名警察都是背後中槍。瓊斯稱，調查人員相信槍手是一名20歲出頭男子。赫爾曼則表示，「我們希望儘快逮到嫌犯。」

赫爾曼指出，喪生警察剛休完產假回來工作，他的妻子兩個月前才剛剛產子。其中一名受傷警察背部中槍，16日上午動了手術；另一名警察腿部中彈，準備接受手術。赫爾曼去醫院探望受傷警察時，其中一名警察甫得知他的同事已經去世。他說：「有人打電話告訴正在病床上流血的他，他才知道，同僚已死。」

赫爾曼表示，「這可能是我執法36年來遇過最困難的事件。對第四分局來說，這是個艱難時期。我請求全體社區為我們大家祈禱。」

德克薩斯市政警察協會(Texas Municipal Police Association)代表麥克尼爾(Clint McNear)說，這些警察中槍時都身著警察制服。

休士頓警察中槍死亡當天，華府正在國會大廈前為殉職執法人員舉行年度全國追悼會，拜登總統提到這起致命槍擊事件表示，「我們為死者哀悼，祈禱傷者康復。」

德州檢察長派克斯頓(Ken Paxton)推文表示，「這是一椿奪走警察性命的惡行。我希望凶手被迅速逮捕歸案。」哈里斯縣縣長伊達戈(Lina Hidalgo)表示，她對警察的死深感悲痛，「保護社區是一種英雄行徑。在我們努力伸張正義時，也將全力支持三位警察的家人。」

警察 休士頓 德州

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