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佛州高中奪17命 兇嫌將認罪換免死 檢仍求處死刑

記者胡玉立／綜合報導
三年前犯下佛羅里達州帕克蘭高中重大槍擊案，殺害17人的克魯茲(中)，15日在律師陪同下，對攻擊獄警的所有四項指控認罪。他將在20日對17項一級謀殺罪和17項一級謀殺未遂罪認罪。(美聯社)
三年前犯下佛羅里達州帕克蘭高中重大槍擊案，殺害17人的克魯茲(中)，15日在律師陪同下，對攻擊獄警的所有四項指控認罪。他將在20日對17項一級謀殺罪和17項一級謀殺未遂罪認罪。(美聯社)

現年23歲的克魯兹(Nikolas Cruz)涉嫌在三年前犯下佛羅里達州帕克蘭高中重大槍擊案，殺害14名學生和3名教職員工；他的律師15日表示，克魯茲將對此案認罪，爭取不被判死刑，代之以無期徒刑不得假釋。

克魯茲的律師告訴負責此案的巡迴法官伊莉莎白‧謝瑞爾(Elizabeth Scherer)，針對2018年2月發生在Marjory Stoneman Douglas高中的槍擊案，克魯茲20日會對其犯下17項一級謀殺罪無條件認罪；克魯茲也將對17項一級謀殺未遂罪認罪。不過，檢方仍將尋求對他判處死刑；法官計畫明年1月開始審判，由陪審團定奪刑罰。

此案的審判受到疫情影響及檢辯雙方持續爭論哪些證據和證詞可提供給陪審團，延誤多時，讓部分受害者家屬感到沮喪。

代表帕克蘭高中學生博爾赫斯(Anthony Borges)律師阿雷扎 (Alex Arreaza)表示，克魯茲認罪是個令人意外的發展，家屬們感到釋懷。

15歲的博爾赫斯在槍擊案中受重傷；阿雷扎說：「博爾赫斯和他家人很高興這一切終於結束，他可以專注未來了。」

另一位死者家屬波拉克(Andrew Pollack) 則說，唯一真正改變的是克魯茲現在更接近被判刑。波拉克18歲的女兒梅多(Meadow Pollack)中槍死亡。「他不是死刑就是坐牢，」波拉克說，他更關注的其實是學校系統的制度性障礙導致此槍擊案。

槍擊事件發生後，帕克蘭高中生發起「為活命而走」(March for Our Lives)集會遊行，全國有數十萬人響應號召走上街頭，要求訂定更嚴格的槍枝管制法律，其中包括在華府舉行大遊行，並獲電視直播；眾多家長熱烈呼籲究責並制定政策制止槍枝暴力。

克魯茲犯下該案九個月後，曾襲擊布勞沃德縣(Broward County)監獄守衛，該事件訂下周審判；至於帕克蘭高中槍擊案的進度，原本只是要在接下來幾個月挑選陪審團，因此當克魯茲的律師表示他決定為槍擊案認罪，確實出乎許多人意料。

克魯茲 槍擊 遊行

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