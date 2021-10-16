2002年失蹤3越裔母子車 印第安納州河中撈起

越裔婦阮氏(左)與4歲女兒(中)和3歲兒子(右)2002年失蹤案的休旅車，14日在印第安納州境內的俄亥俄河中撈起。(俄亥俄州檢察長辦公室照片)

警方15日宣布偵破2002年一名俄亥俄州 越裔婦女及兒女三人的失蹤懸案，14日在印第安納州 境內的俄亥俄河中撈起這名婦女失蹤前駕駛的休旅 車；警方雖未言明是否三人屍骸也在車內，但表示，這起神秘失蹤19年的懸案，可以結案了。

警方根據聲納掃描資料，從印州東南部奧羅拉附近的河水中撈起這輛1997年份日產Pathfinder休旅車，也就是當年登記在阮氏（Stephanie Van Nguyen）名下的車子；她留下自殺條子，說要和四歲女兒及三歲的兒子共赴黃泉。

家住對岸俄亥俄州的母子三人失蹤後，迄無音訊；當年26歲的阮氏在字條中說，她要把車開進俄亥俄河；俄州德里鎮警官馬卡路梭（Joe Macaluso）14日告訴媒體，無法說明三人屍骸是否尚存於車中。

警方已把車子拖出河運到安全處所，讓印州警方繼續調查。

車子沉在50呎的河底，離岸約300呎；德里鎮警方說，調查人員掃描河面掃了六個月，上周才找到三個可能目標，都是沉沒河中的車子。德里鎮警方六個月前重啟本案的調查。

馬卡路梭說：「本案我們已積極追查多年，因為周年日到了，我們再度把冷案拿出來辦。」他說，「希望我們能夠從此結案，我們為逝者家族感到高興」。