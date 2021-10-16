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2002年失蹤3越裔母子車 印第安納州河中撈起

記者張聲肇／綜合報導
越裔婦阮氏(左)與4歲女兒(中)和3歲兒子(右)2002年失蹤案的休旅車，14日在印第安納州境內的俄亥俄河中撈起。(俄亥俄州檢察長辦公室照片)
越裔婦阮氏(左)與4歲女兒(中)和3歲兒子(右)2002年失蹤案的休旅車，14日在印第安納州境內的俄亥俄河中撈起。(俄亥俄州檢察長辦公室照片)

警方15日宣布偵破2002年一名俄亥俄州越裔婦女及兒女三人的失蹤懸案，14日在印第安納州境內的俄亥俄河中撈起這名婦女失蹤前駕駛的休旅車；警方雖未言明是否三人屍骸也在車內，但表示，這起神秘失蹤19年的懸案，可以結案了。

警方根據聲納掃描資料，從印州東南部奧羅拉附近的河水中撈起這輛1997年份日產Pathfinder休旅車，也就是當年登記在阮氏（Stephanie Van Nguyen）名下的車子；她留下自殺條子，說要和四歲女兒及三歲的兒子共赴黃泉。

家住對岸俄亥俄州的母子三人失蹤後，迄無音訊；當年26歲的阮氏在字條中說，她要把車開進俄亥俄河；俄州德里鎮警官馬卡路梭（Joe Macaluso）14日告訴媒體，無法說明三人屍骸是否尚存於車中。

警方已把車子拖出河運到安全處所，讓印州警方繼續調查。

車子沉在50呎的河底，離岸約300呎；德里鎮警方說，調查人員掃描河面掃了六個月，上周才找到三個可能目標，都是沉沒河中的車子。德里鎮警方六個月前重啟本案的調查。

馬卡路梭說：「本案我們已積極追查多年，因為周年日到了，我們再度把冷案拿出來辦。」他說，「希望我們能夠從此結案，我們為逝者家族感到高興」。

俄亥俄州 休旅 印第安納州

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