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槍殺紅顏知己 紐約地產大亨後人判囚終身不得假釋

編譯盧炯燊／綜合14日電
身家約1億元的紐約房地產大亨家族後人德斯特因槍殺紅顏知己，14日被判終身監禁、不得假釋。圖為他去年5月出庭的檔案照。(美聯社)
身家約1億元的紐約房地產大亨家族後人德斯特因槍殺紅顏知己，14日被判終身監禁、不得假釋。圖為他去年5月出庭的檔案照。(美聯社)

紐約房地產大亨家族後人德斯特(Robert A. Durst)上月被判一級罪名成立，法官14日宣判他終身監禁，不得假釋。

德斯特被控於2000年12月槍殺紅顏知己蘇珊‧伯曼(Susan Berman)，從後腦向她開槍，9月18日洛杉磯高等法院裁定他一級謀殺罪名成立；早在1982年，德斯特第一任妻子凱西‧德斯特(Kathie Durst)神秘失蹤時已受到媒體關注，當時伯曼曾協助德斯特掩飾凱西失蹤及死亡之事，為他製造一個虛假的不在場證明。

凱西失蹤後一直不見下落，也從未發現她的屍體，德斯特也因此未被控告殺死妻子；檢察官表示，德斯特一直要伯曼保持沉默，防止一旦重啟調查其妻子失蹤案時出來指證他。

德斯特去年3月開始受審，因疫情暫停14個月，今年5月恢復審訊，檢方共傳喚80名證人並提出近300件證物，最後被判罪成。

身患重病的德斯特14日穿著棕色囚衣，坐在輪椅上庭聽取判決，他的眼睛睜得大大，顯得很緊張，多名陪審員也出席量刑聆訊；他被判罪名成立時，代表律師已表示計畫提出上訴。

一位不願透露姓名的知情人士透露，德斯特被控謀殺伯曼罪成及判刑後，有證據表明他殺死妻子凱西，紐約檢察官已準備提出檢控。

德斯特出身豪門，祖父約瑟‧德斯特(Joseph Durst )創立德斯特集團(Durst Organization)，是曼哈頓最大的商業房地產公司之一，其父西摩(Seymour)繼承公司，雖然最後將控制權交給德斯特的弟弟道格拉斯(Douglas)，但德斯特仍然擁有一定股權，估計身家高達1億元。

2015年HBO將此案製作成紀錄片「黑色豪門疑案」(The Jinx：The Life and Deaths of Robert Durst)紀錄片，在片中德斯特接受訪問。紀錄片將他描述為大半生成功逃避殺人嫌疑的富豪，但在紀錄片播出完結篇的前一天，德斯特被捕，曾轟動全國。

紐約 房地產 檢察官

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