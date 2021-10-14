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田州郵局員工槍殺2上司後自盡 凸顯疫情致工作壓力增

記者張聲肇／綜合報導
田納西州在橘丘郵局的一名員工12日槍殺兩同事後自盡。被害人家屬與受到驚嚇的員工在郵局外，難以置信。(美聯社)
田納西州在橘丘郵局的一名員工12日槍殺兩同事後自盡。被害人家屬與受到驚嚇的員工在郵局外，難以置信。(美聯社)

田納西州郵局員工12日槍殺兩名同事後自盡，命案現場13日即見員工恢復上班，事件凸顯新冠疫情加重全美郵政員工的負荷，當地郵政人員組織的領導人說，郵務勞工「工時長，每周工作六或七天，壓力很大」。

全國郵政主管協會當地副會長葛林告訴美聯社，一名郵差在橘丘(Orange Mound)分信站內槍殺了一名經理和一名主管，她雖然知道動機，但「顯然郵差心中一定出了問題」。

已退休的葛林說，新冠疫情導致郵政單位缺員，新聘人員很多不熟悉郵務，益發造成工作人員之間的緊張，這場悲劇是「時代的表徵」。

聯邦調查局和郵政當局僅說兩名員工遭槍殺，開槍者死於「自己開槍」，當局也未說明開槍動機。

聯邦菸酒槍砲及爆裂物管理局(ATF)正洽請全國彈道資訊網追查凶器來源，釐清至否與其他凶殺案有關。

田納西州在橘丘郵局的一名員工12日槍殺二兩同事後自盡。被害人家屬與員工在郵局外，...
田納西州在橘丘郵局的一名員工12日槍殺二兩同事後自盡。被害人家屬與員工在郵局外，受到驚嚇，難以相信。圖為田州孟裴斯警方在現場與員工交談，瞭解案情。(美聯社)

死者之一威爾遜(James Wilson)是東拉馬派信中心的經理，他的表妹若珊‧羅傑斯(Roxanne Rogers)告訴地方媒體，「他是再謙遜不過的人，絕對是你所能遇到的最佳主管。」

本身也是郵務員工的羅傑斯說，威爾遜剛從借調地回到原工作崗位，就遇到不幸。

美國郵務員公工會當地第96分會會長李察森(Melvin Richardson)說，派信中心不對外開放，僅工作人員可以進出，郵差早上領完信件離開後，剩下的人留下來繼續分信。

田納西州在橘丘郵局的一名員工12日槍殺兩同事後自盡。被害人家屬與員工在郵局外，受...
田納西州在橘丘郵局的一名員工12日槍殺兩同事後自盡。被害人家屬與員工在郵局外，受到驚嚇，難以相信。(美聯社)

命案發生後幾個小時，就有工作人員陸續進場工作，紅白藍色的車子陸續離開停車場，繼續遞送當日郵件；13日，整條街的交通已完全恢復正常。

分信站是平坦屋頂建築，當時在對街卡車上的65歲退休人士諾曼(Floyd Norman)說，他看到有人從屋裡跑出來，也聽到有人尖叫，接著警察就到了。

命案現場第二天就恢復營運，他一點都不感驚訝：「信還是要送出去呀。」

工作 郵政 疫情

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