今年已有1165青少年、兒童 命喪槍下

芝加哥13歲少女瓊斯去年在家與母親跳舞時，遭飛進家中的流彈擊中喪生。家人今年9月18日在她墳前熱鬧擺設，紀念原本應是她的15歲生日。(美聯社)

根據聯邦調查局(FBI)資料，去年全美謀殺案件增加近30%，更有不少青少年與兒童命喪槍下；今年至今槍擊 案已造成1165名青少年與兒童死亡，另有3216人受傷，情況恐比去年更嚴重。

近年遭槍殺的年輕人增加趨勢明顯，有兒童被槍戰流彈波及喪命，青少年在爭端或毒品交易被開槍，社群媒體 貼文也能引來殺機；專家表示，新冠肺炎疫情導致許多人無所事事，在槍枝容易取得下，爭吵容易以開槍收場。

根據「槍枝暴力檔案」(Gun Violence Archive)網站，2019年死於槍枝暴力的17歲以下年輕人多達991人，去年更上升至1375死，今年到目前已累計1165死，死傷可能更甚去年。

FBI的數據也呈現相同趨勢，根據9月28日發布的報告，2020年全美謀殺案增加近30%，其中涉及19歲以下青少年的案件增加超過21%。

兒童防衛基金(Children's Defense Fund)主席與執行長威爾森(Starsky Wilson)表示，新冠肺炎期間槍枝銷量大增，使情況惡化；他說：「街頭的槍枝越來越多，從事正當工作的人也減少，狀況變得非常棘手。」

也有專家表示，社群媒體在槍擊案中扮演關鍵角色；費城 警局謀殺緝凶組小隊長史密斯(Jason Smith)就說，現在一則貼文，可能快速引來報復，兒童可能受波及，但青少年通常是被另一群青少年鎖定，在州際公路上被他人開車射擊，或在光天化日和大街上被槍殺。

費城一名受害者父親巴布(Joseph Barbour)就說：「這些街頭的年輕人覺得自己就像獵人一樣，他們在殺人後，還吹捧自己的作為。」

有研究指出，槍擊的受害者有更高的機率，在未來成為加害人。