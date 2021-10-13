二度傷害 記者直播被殺影片仍在臉書流傳 家屬投訴

維吉尼亞州 一對搭檔採訪的記者與攝影 師，2015年採訪時遭前同事槍殺，事發過程的影片至今仍在臉書 或Instagram上流傳，被害人家屬已向聯邦當局申訴，請求介入強制臉書刪除網上一切關於被害人遇害的影片。

事發當時維州新聞台WDBJ記者艾莉森．帕克(Alison Parker)與攝影師華德(Adam Ward)正在採訪當地商會董事，談旅遊業發展；前同事佛拉納根(Vester Flanagan)突然開火，現場三人倒地，帕克與華德送醫後不治身亡，受訪者則沒有大礙。

佛拉納根逃亡途中將行凶影片上傳至臉書與推特，臉書曾向家屬保證會撤下所有關於帕克被殺害的影片，但今日仍有為數不少的影片重複在臉書或Instagram上出現，帕克家屬決定向聯邦貿易委員會(FTC)申訴，指控臉書美化暴力視頻、違反自己的服務條款。

家屬表示，臉書違反自己的服務條款，並提高用戶刪除「有害或有創傷性」不當影片的難度；申訴書中寫道：「臉書與Instagram將本應由他們監督平台上不當影片的責任轉嫁給用戶，導致受害者家屬被迫重覆觀看這些最令人心碎的時刻。」

對此，臉書並未回應，FTC也說不評論任何受理或不受理的個案；但聖他克拉拉拉學法學院教授高德曼(Eric Goldman)表示，臉書在使用者協議上從沒有做出可靠的保證，反而還有「我們可能無法滿足每位用戶提出的需求」的警語，再加上FTC針對非政府單位提出的申訴案，可不附帶理由拒絕受理，因此不認為受害者家屬能得到任何實質性的協商結果。