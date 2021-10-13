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田納西州郵局槍擊案 含槍手3死 都是郵局員工

自駕遊亡佛州女 死於勒頸窒息 被發現前三、四周喪生

記者張聲肇／綜合報導
與男友自駕遊在途中喪生的佛州女子沛提托，死因確定為勒斃。圖為她8月12日在途中與猶他州警方交談。(美聯社)
與男友自駕遊在途中喪生的佛州女子沛提托，死因確定為勒斃。圖為她8月12日在途中與猶他州警方交談。(美聯社)

懷俄明州法醫布魯(Brent Blue)12日說，死前和男友朗德瑞(Brian Landry)自駕同遊的佛州女子沛提托(Gabby Petito)死於勒頸窒息，屍體被發現前三、四周就已喪生。

22歲的沛提托的屍體9月19日在懷州北部人煙稀少的大提頓國家公園附近露營區被人發現，布魯根據驗屍報告作上述判斷。

目前行蹤不明的朗德瑞已被警方列為案件「相關人士」；兩人駕車同遊科羅拉多、猶他等地，沛提托家人9月11日報警說女兒已失聯多日。

布魯先前指沛提托死於「他殺」，但未言明細節，待詳讀驗屍報告後推斷為「勒斃」；但未說明是用手勒死、用繩子，還是其他物件。

「本案無一細節是清楚明白的，」他說。

推斷死期為8月27至30日，棄屍地點荒無人煙，調查人員說，這是兩人可能同往的時間與地點。

沛提托失蹤死亡受到主流媒體廣泛報導，不少人因此呼籲社會也注意原住民或少數族裔女性失蹤案，不要一再「罹患白人女性失蹤症候群」。

素有「追緝懸賞犬」之稱的電視聞人查普曼(Duane Chapman)和長期主持「美國頭號要犯」節目的沃爾許(John Walsh)等人也動用資源，追查朗德瑞的下落。

沛提托和朗德瑞同遊初期，不斷在社媒上傳兩人駕駛白色休旅車改裝的露營車行經各地的見聞；8月12日在猶他州兩人爭吵打架，被警察分隔後，自己變成新聞人物。

朗德瑞自己駕車回到佛羅里達後，演出失蹤記，警方到他父母居所找人也找不到。佛州調查人員搜遍他可能匿蹤的佛州水澤保護區，但一無所獲。

懷州調查人員上月指控朗德瑞未經授權使用別人的現金卡，冒領1000多元，犯罪時間恰在沛提托失蹤後。朗德瑞家人透過律師說，朗德瑞目前僅被控詐欺罪。

佛州 懷俄明州 警察

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