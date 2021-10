德州校園槍手保釋 親友慶出獄 受害同學還躺在加護病房

美國 德州18歲高中生辛普金斯(Timothy George Simpkins)6日持槍射擊1名教師和2名學生後落網,但他的親友7日下午支付了保釋金75000美元即將他保釋出獄,數小時後親友還在家慶祝他歸來。

辛普金斯的親戚在社交平台分享一段辛普金斯獲釋返家的畫面,他在影片中站在廚房裡抱著一個嬰兒,一邊和親友聊天,親戚寫著:「他這麼快就回家了(笑臉符號),此刻心情大好。」

辛普金斯的家人6日晚間公開為他辯護,稱他是個可愛的男孩,因為被欺負才暴怒開槍。家人還說辛普金斯可能是因為駕駛價值3萬5000美元的好車、穿名貴衣物如160美元的運動鞋遭霸凌 。

辛普金斯的表姊也在社群 平台寫道:「我的小表弟被欺負了。他不是壞孩子。」她提到辛普金斯的母親曾和校方反應霸凌事件,但校方沒採取任何行動。

The suspect from yesterday's school shooting in Arlington, Timothy Simpkins, posted bail and was released this afternoon from the Tarrant Co Jail https://t.co/NUk6q1QDpO pic.twitter.com/62x5zd0Xy8