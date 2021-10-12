我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

內舉不避親？川普遭爆曾推薦伊凡卡出任世銀總裁

中國留學生入境洛城遭盤問 行李衣物還被偷

德州校園槍手保釋 親友慶出獄 受害同學還躺在加護病房

編譯中心／綜合報導
美國德州18歲高中生辛普金斯6日持槍射擊1名教師和2名學生後落網，他的親友7日下午支付了保釋金75000美元即將他保釋出獄。（影片截圖）
美國德州18歲高中生辛普金斯6日持槍射擊1名教師和2名學生後落網，他的親友7日下午支付了保釋金75000美元即將他保釋出獄。（影片截圖）

美國德州18歲高中生辛普金斯（Timothy George Simpkins）6日持槍射擊1名教師和2名學生後落網，但他的親友7日下午支付了保釋金75000美元即將他保釋出獄，數小時後親友還在家慶祝他歸來。

辛普金斯的親戚在社交平台分享一段辛普金斯獲釋返家的畫面，他在影片中站在廚房裡抱著一個嬰兒，一邊和親友聊天，親戚寫著：「他這麼快就回家了（笑臉符號），此刻心情大好。」

辛普金斯的家人6日晚間公開為他辯護，稱他是個可愛的男孩，因為被欺負才暴怒開槍。家人還說辛普金斯可能是因為駕駛價值3萬5000美元的好車、穿名貴衣物如160美元的運動鞋遭霸凌

辛普金斯的表姊也在社群平台寫道：「我的小表弟被欺負了。他不是壞孩子。」她提到辛普金斯的母親曾和校方反應霸凌事件，但校方沒採取任何行動。

辛普金斯6日與15歲男學生打架後心生怨氣，便從背包裡掏出1把槍，朝該名男學生開槍7次，再朝1名勸架的男性英文老師背部射擊，過程中1名女學生受到擦傷，還有1名懷孕老師在混亂中絆倒時受傷。目前15歲學生傷勢嚴重，仍在加護病房救治中。

目前尚不清楚辛普金斯只被指控嚴重毆打罪、而非謀殺未遂等嚴重罪名的原因，也不知道辛普金斯槍枝的來源。辛普金斯就讀的學校不像其他高中設置金屬探測器。

霸凌 社群 美國

上一則

13年前…阿富汗口譯員救拜登 13年後…美軍助全家撤離

延伸閱讀

加州禁玩具依性別陳列 德州諷: 不會出現那種情況

加州禁玩具依性別陳列 德州諷: 不會出現那種情況
中國禁虛擬幣採礦 紐約、德州成為最大受惠者

中國禁虛擬幣採礦 紐約、德州成為最大受惠者
德州處決死囚 宗教議題介入

德州處決死囚 宗教議題介入
捷克總統進加護病房治療 醫院指病況穩定

捷克總統進加護病房治療 醫院指病況穩定

熱門新聞

遭人縱火後教堂內一景。(取自教堂臉書@montgomeryfirstbaptist )

阿拉巴馬州蒙市192年地標性教堂 遭中國留學生縱火

2021-10-06 09:14
由默克藥廠（Merck & Co）研發的全球第一款抗新冠病毒口服藥丸「莫納皮拉韋」。(路透)

默克新冠口服藥 5天療程712元 售價竟是成本40倍

2021-10-06 21:03
前白宮助理在訪問中表示，川普因為健康因素，恐怕無法於2024年再度角逐總統選舉。路透

前白宮助理「螢幕惡女」：川普健康狀況恐無法再戰2024

2021-10-04 08:38
臉書用戶從4日中午左右開始，就無法登錄網站。(特派員黃惠玲╱攝影)

臉書大當機 全球數億用戶崩潰 停擺6小時才恢復

2021-10-04 18:01
第一波風暴系統將在10日離開洛磯山脈，屆時將釋出兩個風暴圈，其中一個將會行經德州潘漢德爾(Texas Panhandle)地區，另一個則是穿越北美大平原。（取自NOAA）

秋季風暴來襲 西部降雪 中部壞天氣 東部仍暖和

2021-10-10 18:01
美軍海狼級核潛艦「康乃狄克號」上周末在南海撞擊不明物體受損。美聯社

美核潛艦撞擊受損 專家：南海水下環境艱險

2021-10-09 13:50

超人氣

更多 >
影／夫不清魚缸 妻油炸「名貴紅龍」他傻見寵物躺盤中

影／夫不清魚缸 妻油炸「名貴紅龍」他傻見寵物躺盤中
宋慧喬美到像「跟空氣談戀愛」26秒時尚影片好優雅

宋慧喬美到像「跟空氣談戀愛」26秒時尚影片好優雅
人工智慧競爭 前美國防部官員：華府已輸給北京

人工智慧競爭 前美國防部官員：華府已輸給北京
遊民時報廣場搶劫奔逃 亞裔護士被撞不治

遊民時報廣場搶劫奔逃 亞裔護士被撞不治
法學者：台灣為世界上的課 讓中國無法容忍

法學者：台灣為世界上的課 讓中國無法容忍