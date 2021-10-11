涉洩核艦機密 海軍工程師夫婦被捕 三明治裡「交貨」

被控洩露核潛艦機密的海軍工程師托比夫婦在馬里蘭州的住所。(美聯社)

西維吉尼亞州 10日啟封的刑事訴訟法庭文件顯示，聯邦調查局(FBI )發現一名海軍核子工程師和他的妻子涉嫌犯下間諜 陰謀罪，這對住在馬里蘭州的夫婦9日被捕，被控多次試圖將美國核潛艦相關機密轉給外國，違反「原子能法」(Atomic Energy Act)。這宗洩密案訂12日在西維州聯邦法院首度開庭。

司法部長加蘭德(Merrick Garland) 表示，這些指控顯示「有陰謀將我們的核潛艦設計有關資訊轉給外國。」

當局指出，現年42歲、擁有極機密許可資格的海軍核工程師托比(Jonathan Toebbe)，在他45歲的妻子戴安娜·托比(Diana Toebbe)協助下，「持續將受限於『原子能法』的資訊提供給外國政府。」

法庭文件指稱，此案最早是2020年12月，一名FBI官員收到已被寄往外國的一件包裹，內含美國海軍文件、一封信及如何與提供資訊者進行加密聯繫的說明。信中寫道，「我為糟糕的翻譯致歉。請將此信轉給貴國軍事情報機構。我相信這些資訊對貴國非常有價值。這不是騙局。」

FBI特工隨後冒充外國間諜，開始以電子郵件與此人溝通，建議會面，但此人認為這太過冒險，還強調他們是向冒著生命危險向外國政府提供這些資訊。

文件指出，根據一封始於一年前的電郵對話，托比與一個他認為是外國間諜、但實際上是FBI臥底特工的人，討論了間諜交易和付款。據稱托比索取10萬元加密貨幣，起初他非常謹慎，但由於他確實陸續收到付款，於是開始信任臥底特工。

托比收到約1萬元加密貨幣後，FBI臥底人員說服他在6月下旬在西維州傑佛遜郡(Jefferson County)「交貨」。據FBI取得托比留下的包裹，發現裡面有一張16G的SD卡。這張SD卡「用塑膠包著，夾在半份花生醬三明治的兩片麵包之間，三明治放在塑膠袋裡」。隨後FBI特工又付給托比2萬元並繼續「收貨」，托比陸續將SD卡藏在OK繃包裝紙和口香糖包裝中。

法庭文件指出，當托比放下這些材料時，他的妻子戴安娜似乎在「把風」。戴安娜平日工作是高中老師。

在托比收到7萬元加密貨幣後，他提供了一個解密密鑰，用來讀取其中一張SD卡內容。法庭文件顯示，托比交出的資訊內容包括維吉尼亞級核潛艦反應堆設計、運行和性能細節。維吉尼亞級潛艦攜帶巡弋飛彈，並採用「最新的隱形、情報收集和武器系統技術」；每艘建造成本約30億元。

文件指出，托比自2012年以來一直在海軍服役，曾從事潛艦核推進方面的工作，這種技術美國最近才同意向澳洲提供，之前美國只與英國分享此技術。

官員指稱，托比夫婦被捕後，FBI特工和海軍調查人員搜查了他們家。官員指出，托比總計提供了數千頁文件，其間諜野心已醞釀多年。