明州酒吧 暗夜槍響 1死14傷

明尼蘇達州聖保羅市一家酒吧發生槍擊案，造成一死14傷。圖為調查人員進入酒吧蒐證。(美聯社)

明尼蘇達州聖保羅市(St. Paul)「第七街卡車公園」(Seventh Street Truck Park)酒吧，10日凌晨0時15分左右爆發槍擊 案，目前已知有一名女性死亡、14人受傷；聖保羅市警方已逮捕三名嫌犯，並送醫治療，出院後將押送看守所候審，警方並正積極調查作案動機。

明尼蘇達州聖保羅市一家酒吧發生槍擊案，造成一死14傷。圖為調查人員進入酒吧蒐證，戶外用餐區杯盤狼藉。(美聯社)

聖保羅市警方指出，該市今年已發生32起槍擊案，10日因該起槍案死亡的女性也是該是今年第32位因槍擊案死亡的受害人。警方發言人林德斯(Steve Linders)說：「這是一家生意很好的酒吧，許多人來這裡喝酒跳舞放鬆心情，結果突然幾個人突然拔槍掃射；一名女性顧客前一秒還在高興的跳著舞，下一秒就死在朋友懷裡，這簡直是一場悲劇。」

警局局長阿克斯特爾(Todd Axtell)也對受害者家屬及所有受傷者致哀，他說：「本局為死亡的受害人及其家屬，和所有因此事件受傷的民眾致上哀悼之意；警方明白所有受害人經此一事如墮九幽，我們保證將全力偵辦，直至所有槍手負上應負的刑責。」

警方表示，目前逮捕的三名嫌犯包含現年33歲的布朗(Terry Brown)、現年29歲的菲利浦斯(Devondre Phillips)，及現年32歲的霍夫曼(Jeffrey Hoffman)；三名嫌疑人均前科累累。根據法庭紀錄，布朗曾被指控強盜、家暴 、持有毒品 ；菲利浦斯曾被指控拒捕、偽造文書、三級酒駕；霍夫曼則曾被指控入室竊盜、家暴、違反保護令。

聖保羅市市長卡特(Melvin Carter)在槍擊案發生後，也在推特發文為受害者及其家屬致意，他說：「我們的社區在今天凌晨發生令人震驚的槍案，此事也凸顯了制訂全面公共安全戰略計畫的任務比以往更重要，我們永遠也不會接受社區內有任何暴力行為。」

雖然市長矢言要為聖保羅市打造更安全的環境，但據統計聖保羅市的犯罪率仍呈上升態勢；警方1月發布統計數據指出2020年的殺人案件從2019年的117起飆漲58%，整體犯罪率則上升約25%。