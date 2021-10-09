德州心跳法案被擋下時 6診所恢復墮胎 更多則猶豫觀望

聯邦法官擋下心跳法案 ，德州 立刻有至少六間診所恢復執行墮胎 手術；但其他醫生還在猶豫觀望，害怕法官的命令沒能持續太久，讓他們陷入法律麻煩。

在心跳法案生效前，全德州約有24間墮胎診所；但生育自主權中心(Center for Reproductive Rights)發言人凱莉‧克勞斯(Kelly Krause)表示，7日至少有六間診所提供墮胎服務。

米樂透露，7日一早診所立刻致電在墮胎等候名單上的患者，而診所的墮胎詢問電話當天則響個不停。儘管心跳法案暫時被擋下，但診所的17名醫生中，仍有幾位拒絕執行墮胎，害怕惹禍上身。

專門資助墮胎女性旅費的德州基金選擇協會(Fund Choice Texas)也表示，仍收到大量詢問電話，希望前往外州接受墮胎手術。

德州基金選擇協會執行長安娜‧路帕尼(Anna Rupani)表示：「這一法案造成極大問題，很不幸現在出現這樣的禁令，讓民眾墮胎時，還必須考慮法律上的後果。」

甚至有診所表示，在法案生效的兩個禮拜間，業績下滑近80%。現在部分診所更面臨關門的風險，而希望墮胎的女性，則必須開車上百哩至鄰近州。不過在法案生效後，德州確切的墮胎數量是未知數。

南方各州過去都通過類似法案，都被法官擋下。但德州的版本先前能閃過法院生效，是因為將檢舉提告的權利賦予公民大眾，而非掌握在檢察官手上。