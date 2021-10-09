我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中貿易高層再對話 戴琪：關切中國非市場作為傷害美企

美首認中國海軍軍力相當：有了戰略競爭對手

德州墮胎禁令 聯邦第五巡迴上訴法院裁定暫時恢復

編譯陳韻涵／綜合8日電
德州禁止孕婦懷孕超過六周墮胎的法律遭法官裁定暫停執行後，德州8日要求上訴法院在12日前做出裁決。圖為反對墮胎人士7日在達拉斯市一家墮胎診所外擔牌抗議。(美聯社)
德州禁止孕婦懷孕超過六周墮胎的法律遭法官裁定暫停執行後，德州8日要求上訴法院在12日前做出裁決。圖為反對墮胎人士7日在達拉斯市一家墮胎診所外擔牌抗議。(美聯社)

德州8日訴請聯邦上訴法院迅速恢復全美最嚴格的墮胎禁令幾個小時之後，聯邦第五巡迴上訴法院當晚即裁定允許德州暫時恢復禁止大多數墮胎行為的「參議會8號法案」(Senate Bill 8)。

這項俗稱心跳法案的墮胎禁令9月初實行後，6日被聯邦地方法官皮特曼(Robert Pitman)裁決暫緩執行，部分診所也恢復受理預約，孰料不到一天，這道全美最嚴厲的墮胎禁令就又恢復。

這項「參議會8號法案」(Senate Bill 8)上月初實施後，禁止幾乎所有墮胎行為；奧斯汀聯邦地方法院法官皮特曼(Robert Pitman)6日下令德州政府暫緩執行此禁令。

「參議會8號法案」回到第五巡迴上訴法院戰場，此案即在該法院通關，9月1日生效。

法官皮特曼(Robert Pitman)6日宣布俗稱心跳法案的墮胎禁令暫緩執行後，許多提供墮胎服務的診所唯恐法律追溯問題，依然拒絕為有需要的孕婦墮胎，甚至許多診所早在禁令生效前就已暫停相關業務。

「參議會8號法案」禁止測得胚胎心跳後的幾乎所有墮胎行為，這往往在受孕後六周，部分女性可能還不知道自己懷孕；禁令授權公民檢舉違規者，讓德州政府得以規避法律問題。

共和黨籍的德州檢察長派克斯頓(Ken Paxton)辦公室告訴法院，州當局「不該為檢舉人負責，德州無權避免(公民檢舉的情況發生)。」

派克斯頓辦公室請上訴法院在12日前採取行動，上訴法院8日晚間即做出裁決，下令此案審議期間，全美最嚴厲的墮胎禁令仍有效。

在皮特曼頒布113頁的命令前，其他法院曾拒絕阻止此案付諸實行，包括第五巡迴上訴法院和州最高法院。

墮胎 德州 心跳法案

上一則

德州心跳法案被擋下時 6診所恢復墮胎 更多則猶豫觀望

下一則

大學招生舞弊醜聞首次審判 2家長定罪

延伸閱讀

年產45萬輛 特斯拉上海廠產量已超越加州

年產45萬輛 特斯拉上海廠產量已超越加州
馬斯克宣布 Tesla總部將從加州搬到德州奧斯汀

馬斯克宣布 Tesla總部將從加州搬到德州奧斯汀
聯邦法官下令暫擋心跳法 德州上訴

聯邦法官下令暫擋心跳法 德州上訴
安大略機場獲聯邦撥款1140萬元 修復機場跑道

安大略機場獲聯邦撥款1140萬元 修復機場跑道

熱門新聞

包括莫德納和BNT在內的疫苗類股賣壓沉重，一周市值合計蒸發約840億美元。路透

新冠口服藥廠笑了疫苗股哭了 一周市值蒸發約840億美元

2021-10-02 15:03
遭人縱火後教堂內一景。(取自教堂臉書@montgomeryfirstbaptist )

阿拉巴馬州蒙市192年地標性教堂 遭中國留學生縱火

2021-10-06 09:14
前白宮助理在訪問中表示，川普因為健康因素，恐怕無法於2024年再度角逐總統選舉。路透

前白宮助理「螢幕惡女」：川普健康狀況恐無法再戰2024

2021-10-04 08:38
由默克藥廠（Merck & Co）研發的全球第一款抗新冠病毒口服藥丸「莫納皮拉韋」。(路透)

默克新冠口服藥 5天療程712元 售價竟是成本40倍

2021-10-06 21:03
臉書用戶從4日中午左右開始，就無法登錄網站。(特派員黃惠玲╱攝影)

臉書大當機 全球數億用戶崩潰 停擺6小時才恢復

2021-10-04 18:01
美國參謀首長聯席會議主席密利上將（左）與中共中央軍委聯合參謀部參謀長李作成上將（右），攝於2016年。（路透資料照）

南早：解放軍曾憂川普引戰 密利通話後美高官取消訪台

2021-10-03 09:54

超人氣

更多 >
CDC：打過這六種疫苗 11月才能入境美國

CDC：打過這六種疫苗 11月才能入境美國
華女超市停車場倒車 西裔男挺身撞車尾詐錢

華女超市停車場倒車 西裔男挺身撞車尾詐錢
眾院報告：川普執政4年 旗下華府飯店淨虧損逾7000萬

眾院報告：川普執政4年 旗下華府飯店淨虧損逾7000萬
美軍駐台？ 英媒：不是秘密、曝光時機才是重點

美軍駐台？ 英媒：不是秘密、曝光時機才是重點
首認美中海軍軍力相當 美：我們有了戰略競爭對手

首認美中海軍軍力相當 美：我們有了戰略競爭對手