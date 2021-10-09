麻州男騙54萬紓困金 留遺書假自殺潛逃終落網

54歲麻州男子斯塔維利企圖騙取政府疫情紓困金54萬3959元被發現後，假裝自殺以逃避逮捕。(麻州維蘭市警局照片)

麻州54歲男子斯塔維利(David Adler Staveley)2020年5月留遺書給親友同事，還將汽車停在大西洋附近，讓所有人以為他自殺了；但聯邦調查人員鍥而不捨追查三個月後，在喬治亞州將他逮捕歸案，確認他是在企圖騙取政府疫情 「薪資保護計畫」(Paycheck Protection Program，PPP)紓困金54萬3959元被發現後，假裝自殺以逃避逮捕。

斯塔維利是全國第一批被控詐欺 聯邦疫情薪資保護計畫的人，他在7日的量刑聽證會上被判處四年以上監禁，刑滿獲釋後需被監督三年。

斯塔維利的遺書不只留給同事親友，還留給他高齡80歲的母親；執法人員曾派出搜救船尋找他的屍體未果；他在潛逃期間，曾不斷改換假身分和偷來的車牌，試圖躲避執法人員追蹤；直到他去年7月於喬州亞阿爾法利塔(Alpharetta)落網前，至少換了五次電話號碼。

聯邦調查人員說，斯塔維利和現年53歲的羅德島州男子布齊格(David Butziger)謊稱他們擁有四家「高月薪」企業，其中包括三家餐廳；但他們其實一家企業也沒有。

法庭紀錄顯示，斯塔維利在他兄弟不知情下以對方名義提交貸款 申請；他還提交了由布齊格創建的詐欺報稅文件。

量刑備忘錄指稱，PPP貸款申請仍在審理過程中，有一位意識到其欺詐行為的公民提請執法部門注意，兩人申請案「最終被拒」，並於去年5月被捕；但斯塔維利被捕三周後，切斷了監控行動的電子手環，並導演了自己的死亡紀事。

聯邦檢察官主張重判斯塔維利，強調應保護社會大眾免受斯塔維利的傷害；斯塔維利過去另曾在新罕布夏州犯下兩次聯邦欺詐罪並遭定罪。

在7日量刑聽證會上，斯塔維利的律師奈特為他求情，指他因曾經坐過牢，患有創傷症候群；斯塔維利80歲的母親則在聽證會上聲稱將幫助兒子，指斯塔維利「已為自己的錯誤付出沉重代價」。

布齊格則已於去年9月承認共謀犯下銀行欺詐罪，訂11月判刑。