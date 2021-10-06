非裔前員工控種族歧視 特斯拉判賠1.37億元

一名曾在特斯拉 電動車廠工作的非裔 員工遭種族歧視 提告，法院陪審團判決特斯拉賠償他1.37億元。

舊金山地方法院認定，歐文‧狄亞茲(Owen Diaz)2015年和2016年任職特斯拉福瑞蒙廠特約電梯操作員期間，遭受「種族騷擾」，工作環境充滿敵意。根據他所提訴狀，他每天都挨種族歧視字眼如「黑鬼」的罵，他受不了，只好辭職。

訴狀提出工作環境充滿敵意的證據：其他員工在工廠到處留下「納粹符號」、種族歧視的塗鴉和圖畫，主管人員卻視若無睹。

訴狀稱，「特斯拉的進步形象不過是表面，掩飾了它落後、卑鄙對待非裔員工的一面。」

他的律師歐根(Lawrence A. Organ)說，法院判定的賠款，690萬元是賠償狄亞茲的精神損失，另外1.3億元則是懲罰性賠償。

狄亞茲對紐約時報說，官司打了四年，才得到結果，「彷彿兩肩卸下重壓。」

歐根說，美國最有錢的企業之一，必須面對自己工廠裡面非裔員工承受的可憎情況，這是很不錯的判決。

特斯拉是否會上訴，還不得而知。狄亞茲所述非裔員工遭受歧視，特斯拉先前曾經否認知情。狄亞茲工作過的工廠有上萬員工。

特斯拉發生過多起員工申訴案件，公司規定這類糾紛一律調停解決，公司方很少調解不成的。狄亞茲案如果特斯拉上訴不成，對其調解政策，將是一大打擊。

今年5月，仲裁人下令特斯拉賠償另一名已去職員工100萬元，理由類似狄亞茲所遭受─同事們用充滿種族歧視的語言辱罵該員工，申訴後，主管也充耳不聞。

狄亞茲因為透過仲介公司安排，不必簽署有糾紛需調解的契約，反而得以直接訴諸法院討公道。