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南加野火毀了她家 女星告保險公司賠少了 勝訴獲630萬

記者顏伶如／綜合報導
50歲好萊塢女星香儂道荷蒂房屋在2018年加州野火中毀損，但州農保險公司未全額理賠，陪審團判決保險公司必須賠償630餘萬元。(美聯社)
50歲好萊塢女星香儂道荷蒂房屋在2018年加州野火中毀損，但州農保險公司未全額理賠，陪審團判決保險公司必須賠償630餘萬元。(美聯社)

位於洛杉磯加州中區聯邦地區法院陪審團4日裁定，50歲好萊塢女星香儂道荷蒂(Shannen Doherty)因房屋在2018年加州野火當中毀損，但州農保險公司(State Farm)理賠金額卻短少，必須賠償房屋損失、精神傷害及律師費用共計630餘萬元。陪審團在裁決書中寫道，保險公司沒有根據合約給付全額理賠，如此作法「既不合理，也沒有正當理由」。

以1990年代熱門影集「飛越比佛利」(Beverly Hills, 90210)走紅的香儂道荷蒂，透過律師麥克瑞(Devin McRae)發表聲明說：「感謝陪審團為這起案件的細心裁量」。

聲明中寫道：「對於陪審團成員能夠接受我們的主張，讓我們感到欣慰。這個結果將對州農保險公司與其他機構傳達訊息，他們不應該忘記他們所面對的，都是有血有肉的人。」

香儂道荷蒂位於馬里布(Malibu)的住家在2018年11月被加州山林大火燒毀，由於州農保險公司並未全額理賠，她在2019年2月提告並求償。法院陪審團4日裁定，州農保險公司必須賠償房屋損壞、個人財務損失、精神創傷及律師費用，共計634萬6000元。

香儂道荷蒂2015年經醫師診斷得了乳癌，2020年2月宣布病情復發，已經進入乳癌四期。

法院紀錄顯示，香儂道荷蒂的律師團在法庭上指出，這位女星原本希望在家裡安靜地度過餘生，卻因為要跟保險公司對抗，變得有家歸不得。

州農保險公司4日發表聲明說：「我們對於香儂道荷蒂的健康狀況感到同情，祝她一切順利。我們對於陪審團的裁定感到失望，並不同意裁決結果。我們將考慮所有可能的法律選項，包括提出上訴。」

根據法院紀錄，州農保險公司辯稱，香儂道荷蒂的房子只遭到煙熏，未被野火燒及，也沒有結構損失。州農保險公司已支付各種修理費、專業清潔費、暫時安置的房屋費用等，累計已付100萬元。

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