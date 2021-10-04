禁藥流竄網路 去年奪9.3萬條人命 緝毒局批社群漠視

美國緝毒局經常查獲芬太尼假藥，圖為縙毒局舉辦的「處方藥回收日」，收到大批未使用的處方藥。(Getty mages)

華爾街日報報導，緝毒局兩個月前擴大查緝網路上的禁藥交易，結果在這段期間，查獲180萬片鴉片類芬太尼(Fentanyl)禁藥，逾800人被捕；反映出芬太尼濫用的嚴重問題，緝毒局還批評社群網站 漠視此問題。

美國 藥物濫用問題嚴重，去年有超過9萬3000人死於藥物過量，為歷史新高，較2019年增加近30%，激增主因是含芬太尼禁藥的普遍流竄。

僅在最近兩個月內，緝毒局就在網路上查獲180萬片芬太尼禁藥，逮捕超過800人；自今年以來，緝毒局已查獲近960萬片芬太尼假藥，比前兩年的加總都還要多，與2019年相比，查獲的芬太尼假藥片數已經增加近430%。

緝毒局探員表示，芬太尼假藥是一整個產業鏈，中國生產原料，再由墨西哥 的藥頭製造，然後透過社群網站及電商平台販售；販售的時候，賣家會假裝這是須經醫師處方的合法止痛藥，但其實這些是含有可能致命的劑量的芬太尼的假藥，造成美國用藥致使問題持續嚴峻。

司法部副部長莫娜可(Lisa Monaco)表示，此種鴉片類禁藥製作成本低廉，易於偽裝成合法藥品，成為社會安全大患；莫娜可還點名臉書(Facebook)、Snapchat等社群網站監管不力。

緝毒局長米爾格拉姆(Anne Milgram)就說：「如果我們知道那些平台上，每天都有藥品交易，那他們應該也知道。」

臉書發言人表示，他們的平台一直都禁止販售處方藥及非正規醫療用藥；Snapchat等則表示，他們一直都在努力打擊禁藥問題。

除社群網站外，墨西哥的毒品生產也是美國大患之一，但是美國去年因為販毒、腐敗等理由逮捕墨國前國防部長銑福葉哥(Salvador Cienfuegos)，引發墨國不滿，去年12月議會限縮美國緝毒局在當地的執法活動，影響兩國打擊毒梟。

司法部後來因為外交問題放棄起訴銑福葉哥，司法部長加蘭德(Merrick Garland)與米爾格拉姆也在29日與墨西哥檢察總長馬內羅(Alejandro Gertz Manero)會面，根據米爾格拉姆的說法，這是一次「坦率」的對話。