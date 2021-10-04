1個月動3次手術 辣妹豐臀猝死 母女檔密醫被訴

26歲巴西辣妹卡莉莎‧拉吉寶2019年來美尋夢，卻因豐臀手術遭密醫害死。(取自IG)

26歲巴西辣妹卡莉莎‧拉吉寶(Karissa Rajpaul)2019年來美追尋女優夢，她一個月內在洛杉磯 市安錫諾(Encino)地區動了三次豐臀手術，孰料第三次手術期間併發心肺功能障礙猝死；警方調查發現，幫拉吉寶動手術的母女檔是違法密醫，也未受過醫療訓練，兩人被依謀殺罪起訴，保釋後訂年底過堂。

洛杉磯警局(LAPD)表示，拉吉寶來美投入成人影片產業，希望成為火辣豔星，她不僅一個月動了三次豐臀手術，還在手術期間在社群平台開直播，標註「La Tia」(西班牙語：阿姨)。

警方表示，接受豐臀手術者以「La Tia」稱呼動手術的「女醫師」並幫她們打廣告。

孰料，拉吉寶第三次手術進行到一半，她的身體對注射的液態矽膠混合物出現排斥反應，併發急性心肺功能障礙，當場斷氣。

LAPD謀殺組員警丁洛克(Bob Dinlocker)今年8月初依謀殺罪逮捕替拉吉寶動手術的母女檔，51歲的莉比‧艾丹(Libby Adame)和23歲的艾莉西亞‧賈拉茲(Alicia Galaz)，她們完全沒受過任何醫療訓練，也沒有醫療執照。

丁洛克說，網路上充斥著許多號稱醫療級矽膠的混合填充物，但這些不明化學物質會「攻擊」被注射者的血管、心臟、腦部和腎臟。

LAPD副局長漢彌爾頓(Alan Hamilton)說：「這非常危險，無照執行醫療行為在社群媒體 上流竄，我們呼籲受害者挺身而出，協助警方釐清還有多少人受害或死亡。」

警方表示，這並不是艾丹與賈拉茲第一次動手術發生醫療意外，她們曾經在闖禍後逃逸，留下患者孤單等候醫療人員抵達搶救。

比佛利山 莊(Beverly Hills)整形外科醫師卡利爾(AJ Khalil)說：「我曾看過這樣的病患，不只一人。」

卡利爾解釋，臀部注射液態矽膠並不違法，但可能致命。

丁洛克表示， 艾丹與賈拉茲的豐臀手術費用約在3500元到4500元不等，正常有執照的整形診所收費約1萬元到1萬5000元。

卡利爾說：「便宜不代表安全，不值得玩命。」

艾丹被捕後翌日以100萬元交保，而賈拉茲也在落網後兩天保釋，兩人訂12月8日過堂。